朋友開店「要免費LOGO」：簡單就好啦～　她1min送一字超霸氣…網療癒讚爆

▲原PO被拜託畫一個免費LOGO。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多從事設計業的人都曾遇過無理要求，像是被認識的人要求「免費幫我畫一下」，或被客戶說「就畫幾筆而已，怎麼那麼貴？」一名女網友表示她接到不是很熟的朋友電話，對方說自己要做小生意，要她有空時免費幫忙設計LOGO。對話讓網友紛紛看傻「真的很不尊重專業」、「不想花錢，還要找設計」。

「接到不是很熟的朋友電話」，女網友在臉書《爆怨公社》表示，對方一開口就問她「我記得妳以前很會畫畫，對不對？」接著就說自己要做個小生意，要她有空幫忙設計一個LOGO，「不用很複雜的，簡單就好」。她便詢問對方「你預算多少？什麼時候要？」

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▲許多設計業的人都滿腹委屈。（示意圖／pixabay）

對方一聽到要錢就「自動耳聾」地說，「唉唷，不用特地想啦～妳工作空檔的時候隨便畫一個就好，不要花很多時間那種，簡單大方，我只是小生意而已，又不是要開什麼連鎖店」。原PO馬上表示「我先忙一下，晚點再聯絡」，對方還「慷慨」回應「那妳畫好了跟我說，我再請你吃個飯，拜託啦！」

結束對話後，原PO立馬黑名單對方，並忍不住貼文抱怨，文中標註「#設計不值錢是嗎」、「#簡單就好你怎麼不自己畫」，還用手機內建的隨手記手寫了個經典國罵字，「#我花1分鍾設計好了」、「#你有看到拿去用免費」。霸氣的「ㄍㄢˋ」字讓不少人直呼「這設計簡潔有力，那一撇充滿幹～～勁，好字好字」、「這是我看過送人免費又霸氣的logo」。

▲原PO送朋友一個經典國罵字。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到原PO朋友講出的話後，其他人也紛紛怒了，「這種人真的很討人厭呢，之前交情就沒多好，想要別人免費幫忙才來套交情」、「原來這是債主不是朋友呀」、「我懂，以前在排版公司上班的時候，客人都覺得你做甚麼都很簡單，隨便拉一拉排一排就好了，超火大的」、「不只設計啊…還有因為自己會外文，親戚叫你幫忙翻譯的…也是沒錢錢」、「說出大家的心聲！簡單、順便幫我用一下就好不會花你太多時間！你以為…感覺～就像母雞生蛋天天都有嗎！沒有順便、簡單這回事！都是要思考的！」

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