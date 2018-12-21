單親爸麻花捲被棄單…韓總霸氣掃2000包！小琉球「一人一訊」怒罵抗議

生活中心／高雄報導

高雄一名單親爸爸陳姓老闆販售「小琉球麻花捲」，向準市長韓國瑜陳情，蔡政府上任後生意慘淡，甚至遭惡意棄單，韓總隨即認購了2000包當作就職典禮伴手禮，未料此舉引發小琉球居民不滿，抗議他並非小琉球正宗，且近年麻花捲並無滯銷，「根本在消費小琉球」，更發起一人一訊傳給韓總，希望別讓愛心被濫用。

陳姓老闆19日出面，指自己經營的麻花捲工廠原本手上有50多箱、約5000包麻花捲原預定月底要交貨，結果對方忽然棄單，讓他損失約30萬元，最後不得已只好轉往高雄黨部請求協助，一次因緣際會下遇到韓總陳情，準市長便決定出手，以一包65元認購2000包當就職伴手禮。

陳老闆當時陳情，工廠全盛時期有20多名員工，蔡政府上任後大環境不景氣，很多外銷訂單消失，現在只剩3員工苦撐，又碰上惡棄棄單，才會出此下策找上韓總。對此，準新聞局長王淺秋表示，韓國瑜自投入選舉開始就非常省錢，唯一一項自掏腰包就是買這2000包麻花捲，其實也有很多廠商曾想免費贊助伴手禮都被婉拒，韓希望這些廠商能改捐給其他有需要的公益團體，更有意義。

▲單親爸回應：因為棄單、經濟出問題，才會去找市長。（圖／東森新聞，下同）



▲業者發起「一人一訊」怒罵抗議：消費小琉球。



事實上，麻花捲是小琉球必買伴手禮，據傳是漁民出海時看到水龍捲觸發靈感，才將麵團互相旋轉，油炸成麻花捲餅乾。當地到處都在賣這樣特產，但麻花捲業者最近卻準備要發起臉書「一人一訊」向韓國瑜抗議，不滿韓總就職典禮訂了陳姓老闆2000包的「小琉球麻花捲」做伴手禮。

小琉球麻花捲店家受訪時痛批「他如果正當做生意OK，如果有什麼不好的，是不是人家就說『這是小琉球做的』。」另一間業者也說，陳老闆的商品並不是在小琉球製做，「還打小琉球三個字的名聲去做，我覺得對當地業者很不公平。」直指，小琉球近年觀光客持續增加，再加上網夠訂單，根本賣到供不應求。

小琉球居民不滿抗議，陳老闆指示曾到小琉球學藝，但是在高雄營業、製作麻花捲，生意慘澹卻牽拖小琉球麻花捲，打著小琉球名號消費當地，且擔心會讓人誤會小琉球麻花捲滯銷，有觀光蕭條的觀感。特地為此發起臉書一人一訊給韓國瑜，希望別讓韓總愛心被濫用。

面對小琉球店家的反彈，陳姓老闆喊冤，「我沒有說小琉球麻花捲滯銷，我是因為棄單，因為代理商把單子停住了，經濟出問題，才會去找市長。」並舉例嘉義火肉飯也不限在嘉義才能賣，他的麻花捲店曾在小琉球開店，後來搬到高雄，要不是因為被棄單生活難過，也不會向外求助，低調表示「拚經濟就好，不要再說過的是非對錯。」

王淺切則回應，麻花捲是典禮需要而採購，主要是為了幫助、支持高雄在地的廠商，同時做公益，是很好的事情。小琉球業者若要聯合行銷，高雄也相當歡迎。

▼單親爸陳情生意慘澹，韓總掏腰包認購2000包。（圖／記者洪正達攝，下同）



▼王淺秋回應：小琉球若要聯合行銷，高雄非常歡迎。

