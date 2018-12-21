影／半夜傳訊「你會照顧好爸媽嗎？」他嚇翻急勸　姊姊6min後回訊15字…糗翻

網搜小組／綜合報導

一名男網友某天下午6點看到有LINE訊息，打開後發現姊姊在半夜突然問他「以後你會照顧好爸爸媽媽嗎？」他馬上緊張回傳一大段文字「假如妳是要自殺，那我不會好好照顧爸爸媽媽…」。姊姊看到後，傻眼回了15字，讓原PO直呼「可以不要半夜問這種問題嗎！」網友紛紛笑噴「你要是我弟，早就被我打死了」。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張LINE對話截圖，只見姊姊在凌晨12點9分的時候突然傳訊問他「以後你會照顧好爸爸媽媽嗎？」隔了好一陣子，他打開對話框閱讀後超緊張，急忙傳一大段訊息回覆，想勸姊姊不要想不開。

▲原PO姊半夜突然問「你會照顧好爸爸媽媽嗎？」（圖／記者李佳蓉攝、翻攝自爆廢公社）

原PO回傳，「假如妳是要自殺，那我不會好好照顧爸爸媽媽，不只不會照顧還會每天殘害他們，把他們綁在床上，逼他們吸我的臭襪子，這麼他們就會說，真他媽！香甜！」接著他再說「假如妳是因為要結婚，那我會答應妳好好照顧爸媽，然後妳去好好追求自己的幸福吧！」

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▲原來原PO姊之後可能會去外地工作。（圖／翻攝自爆廢公社）

姊姊隔6分鐘後則回應「白痴喔！我之後可能會去中部工作啊！」讓原PO一秒飆國罵「X妳娘！那可以不要半夜傳這種訊息嗎？半夜傳這種誰都會誤會好嗎！」他忍不住在文中標註「#我的姐姐啊」、「#可以不要半夜問這種問題嗎」、「#非常令人擔心欸！」

看到對話後，網友紛紛笑噴，「媽媽應該半夜就把你的襪子都洗乾淨，免得你拿臭襪子塞她嘴」、「替爸媽感到哀傷」、「抱著好不容易哄到睡著的小孩看到這篇…可惡，憋笑很辛苦」、「覺得你的小劇場也太多」、「你爸媽也挺令我們擔心的」、「不知道爸媽看到的心理陰影面積是多少」、「所以你有腳臭的困擾嗎？」

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