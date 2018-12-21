證件照壓桌墊下！她一移開「女鬼浮出凝視」秒飆髒話　網崩潰：祂在眨眼

▲這眼神超陰森，看得你發寒。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「X的有夠可怕的！」一名女網友把證件照放在桌墊下許多年，一直都沒有移開，直到最近把照片挪走，她瞬間嚇翻，桌上竟印出一個「雙眼凹陷」人頭，讓她崩潰直飆髒話，傳上網還被網友說「靈已經附在上面了。」

從女網友PO在「爆廢公社」照片可見，透明桌墊下壓著一張中分女子的證件照，上面還帶有點泛黃，似乎被壓了許久；但恐怖的是，證件照左邊那位「短髮幽靈」，五官清晰可見，雙眼空洞凹陷凝視，鼻子雖然不清楚，但輪廓能勉強看出，嘴巴顏色則是一抹黑，衣服領口處疑似有個吊飾，整個「人」不斷散發陰森氣息。

原PO在貼文上寫道，壓在桌墊底下的照片放太久了，色彩印到桌墊上了，但看久了也是覺得恐怖，「X的有夠可怕的！」趕緊罵髒話壓壓驚；她還解釋說，這張照片在桌墊留下印痕後就丟了，殘影與右邊那張照片沒有關係。

▲許多網友都被那雙眼嚇到。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看了紛紛留言笑說，「紅衣小女孩」、「滑到這張圖片嚇一跳.......」、「再放個1億年，這個就會出現在下個人種的博物館裡」、「你隔陣子看，頭髮還會變長」、「她就這樣看著妳，看得妳心裡發寒」、「這墊子中邪了 我感覺到有照片主人的怨靈在裡面」。

但也有人認為這張越看越奇怪，「好可怕，晚上是否有笑聲」、「是印吧？因為他還眨眼睛...」、「這張照片的磁場很強，要注意小心會中樂透大獎...」、「從靈學的角度來看 這個靈已經附在上面了」、「顯靈了」。

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