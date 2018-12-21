下殺2.3折！六福皇宮1.8萬房「只要4300元」　12／30入住20萬寢具免費送

▲倒數10天歇業，最後一波優惠要搶要快！（圖／六福旅遊集團提供）

記者陳怡伶／綜合報導

5星級的台北威斯汀六福皇宮在12月31日正式歇業，飯店也釋出「12月30日入住搬走20萬傢具」的超殺優惠，但販賣僅30分鐘就全數秒殺；但各位不用哭，現在再釋出客房下殺2.3折好康，原價18,975元的精緻客房，現在住1晚只要4300元，這波優惠只到12月28日要搶要快。六福皇宮至今開業20年卻走向熄燈，許多忠實粉絲不捨地湧入粉專留言說，「希望很快能再見到『六福皇宮』這塊招牌」。

六福皇宮至今已開業20年，但與租賃方國泰人壽保險終止租賃契約的關係，住房服務提供只到12月30日，餐飲服務則是提供至12月31日。六福皇宮也在粉專PO文說，「因租約到期，台北威斯汀六福皇宮將在2018/12/31要跟大家暫時說再見，感謝消費者20年來的支持與鼓勵。」一字一句充滿鼻酸。

▲開業20年的六福皇宮，要結束了。（圖／翻攝自台北威斯汀六福皇宮粉專）

離12月31日倒數10天，六福皇宮釋出最後一波優惠「非住不可住房專案」送給顧客們，原價18,975元精緻客房直接下殺2.3折，住一晚只要4300元，入住再送頂級Buffet絲路宴早餐，優惠整個殺到見骨。

六福皇宮自從4月宣布要在年底歇業後，就陸續推出許多好康，像是到年底餐飲消費通通75折、餐飲單筆消費達2000元可參加周周抽主廚好禮，或是單月消費累積滿20,000元或是不限方案入住六福皇宮，另可參加月月抽總統套房住宿券等。

此外，六福皇宮10月底推出的好康，只要歇業前1晚12月30日入住，隔天退房就能把房內5星級、價值20萬的的家電、傢俱通通免費打包帶走，其中還包括市價15萬元堪稱飯店界夢幻逸品的「天夢之床」，與高級沙發、電視、商務椅、茶几等，僅限量35間房；但這波優惠實在太誘人，開賣30分鐘就全部完售。

▲許多資深員工不捨六福皇宮倒閉，紛紛到粉專留言。（圖／翻攝自台北威斯汀六福皇宮粉專）

在倒數歇業只剩幾天的日子，六福皇宮還在粉專PO出長達2分鐘的感謝影片，並在貼文上寫道，「7016個日子，24小時不打烊，台北威斯汀六福皇宮在南京商圈屹立20個年頭，每一聲問候、每一個服務的片刻、每一口美味佳餚，都是幸福的滋味。不論颳風或晴雨，黑夜或白晝，帶給每位貴賓人生旅途中永恆的回憶。」

而這影片，讓許多老顧客與員工留言說，「要趕快重新開點喔，好喜歡你們的絲路宴團隊跟服務，好愛你們的印度料理，好喜歡絲路宴的服務團隊，好愛你們的床，希望可以快一點重新開幕讓我們享受頂級服務」、「謝謝你們！給我們帶來許多美好的回憶！」、「我雖然已經不再六福集團服務了，但是我還是以六福為榮！」、「六福皇宮，珍重再見囉！」、「謝謝你們！給我們帶來許多美好的回憶！」。

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼12月31日，六福皇宮正式歇業。（圖／翻攝自台北威斯汀六福皇宮粉專）

▼六福皇宮2分鐘影片，感謝所有全體員工。影片取自FB，如遭刪除請見諒。