請員工吃羊肉爐！老闆曝心機秘訣「吃得開心又省錢」　網看傻：根本宮鬥劇

▲老闆請吃羊肉爐，曝超心機省成本秘訣 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

接近歲末年終，老闆若在天冷的時候請員工吃羊肉爐是很棒的選擇。一位身為老闆的網友日前在臉書得意分享「請員工吃羊肉爐的注意事項」，從食材擺放到餐具的使用都別有心機，就為了壓到最低成本。網友看到步驟後也大驚，「吃個羊肉爐跟宮鬥劇一樣」，也有人走心表示「要這麼計較乾脆不要請客」。

有網友在臉書「爆廢公社二館」曝光「請員工吃羊肉爐的注意事項」，表示除了可以讓員工吃得開心，老闆也不會荷包大失血。首先「最貴的肉塊要放在最下層」，接著第二層放入豆皮及冬粉，以及一些冷凍火鍋肉片和高麗菜，不但可以填滿最上層火鍋料的縫隙，還可以阻礙員工從鍋底往上撈。

他表示，鍋子最上層就鋪上滿滿的放上貢丸、魚餃和水晶餃等成本較低的火鍋料，滿到「一點讓他們翻下面的空隙都沒有」。接著讓員工們先盛，等他們吃火鍋料吃飽了就吃不下羊肉塊了；另外還可以混入一些排骨酥，讓他們找羊肉時看到是肉就會盛到碗裡。

▲ 連湯匙都不能用湯杓，員工才撈不到鍋底肉塊 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原po還強調，整個鍋子不能留空隙，以免他們吃的時候會從鍋底往上撈。最後他還心機表示，「提供的杓子必須比鍋子深度短，在上火鍋料撈掉前是撈不到下面的羊肉的。」另外，鍋子旁邊也絕對不能放自己的碗，以免「好心員工」幫忙盛了火鍋料進去；最後再很勉強地吃大家吃剩的羊肉塊，員工不但可以吃得開心，自己也可以省荷包。

網友表示，「吃個羊肉爐跟宮鬥劇一樣複雜」、「心機根本跟吃紅燒魚一樣啊⋯⋯」、「第一次看到吃個火鍋這麼多學問！！」、「一點誠意都沒有~這樣不如不要請算了」、「火鍋料也是秤斤秤兩在賣的好嗎，並不會比肉便宜到哪去」。

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載