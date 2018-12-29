快訊／六福皇宮剛收！爆五星主廚「搶陽信銀」334萬　砸錢贖賓士

記者柯沛辰／綜合報導

老字號五星級飯店六福皇宮年底即將熄燈，不料現在爆出與陽信銀行搶案主嫌有所關聯。據了解，游姓主嫌稍早落網，初步透露是為贖回典當的賓士車才犯案，但臉書身分顯示其為六福皇宮主廚，去年還曾參加廚藝比賽。對比如今搶銀行被逮，讓網友不禁疑惑「六福皇宮年底收，打擊居然這麼大」。

陽信溪洲分行28日是今年最後一天營運，不料下午2點遭游嫌持槍闖入，短短130秒就強押行員、搶走334萬元逃逸。警方獲報後，立刻調閱監視器擴大追查，結果發現游嫌將作案用機車棄置在蘆洲區微風河堤，還起出一把無法射擊的黑色玩具手槍，最終29日鎖定游嫌身分，傍晚前往板橋大觀路住宅逮人。

▲板橋陽信銀行搶案監視器曝光，嫌犯130秒犯案完畢後逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

游嫌落網後，坦承是為愛車挺而走嫌，搶來的錢拿去贖車後，剩下200多萬元。警方調查後，發現游嫌臉書顯示是六福皇宮主廚，但確切職業仍待進一步查證。不過，稍早有媒體指游嫌實際是六福皇宮絲路宴副主廚。

消息曝光後，許多網友立刻聯想到六福皇宮熄燈。據了解，六福皇宮1999年開幕至今已有20年歷史，2012年加盟國際品牌喜達屋集團後，更名台北威斯汀六福皇宮。現在五星級老飯店因租約問題歇業，疑似牽扯搶案，除了讓不少台北人直呼不捨，也再掀熱議。

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▲板橋陽信銀行搶案，警方到場了解狀況。（圖／記者陳雕文攝）





▲網友看到相關新聞，直覺聯想到六福皇宮熄燈。（圖／記者陳雕文攝）

▲台北威斯汀六福皇宮。（圖／六福皇宮）

▲游嫌剛贖回賓士隨即遭警方鎖定。（圖／記者陳豐德攝）

▲板橋陽信銀行搶匪拒捕衝撞，警開4槍制伏。（圖／翻攝自臉書／我是板橋人）