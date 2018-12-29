六福皇宮主廚欠債「請病假」搶銀行　贖回賓士愛車隔天正常上班

▲六福皇宮主廚欠債行搶板橋陽信銀行遭逮。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

一名在五星級飯店六福皇宮絲路宴游姓的游姓主廚，因為在外面積欠大筆債務，疑似先將自己的賓士愛車典當給當舖後，竟然在28號陽信銀行溪洲分行犯下搶案，憑著一支假槍劫了334萬元逃逸，誇張的是犯案後隔天還正常上班；專案小組掌握其身分、行蹤，29日晚間6時許開4槍將其逮捕，並在其家中找到剩餘的贓款。

專案小組調查，29歲的游姓主廚有竊盜前科，因為積欠大筆債務才規劃這次銀行搶案，28日中午先在板橋重慶路銀行旁偷了一台機車後，先是回到住處旁將贓車停放後，接著又回到自己的住處，等到下午1時50分就騎車到篤行路上的陽信銀行，拿出預藏的玩具槍大喊「不要動！」，接著又大喊「搶劫！」並大膽要行員戴自己進去「小金庫」內，130秒就搶走334萬元，接著騎車逃逸。

行員、警衛第一時間被嚇呆，沒有通報警方，直到嫌犯逃逸後才打電話報警，此時游男騎著贓車先是在巷弄內亂繞，試圖拖延警方辦案，之後一路騎到蘆洲區微風運河第5停車場，將車輛停放在此，並在橋下的公共流動廁所內更換衣物，警方當晚就循線找到贓車，並在車內查扣歹徒作案用的玩具槍。

沒想到游姓主嫌犯案後，直接拿著贓款前往台北市的一間當鋪，贖回自己先前典當的黑色賓士車，隔天還照常前往六福皇宮上班，表現並無異常；但專案小組早已掌握其身分，下午在台65線發現其車輛後一路尾隨，主嫌準備回到住處時，警方在大觀路1段巷內將車強行擋下，但游男仍加速衝撞企圖逃逸，警方先對空鳴2槍後，又朝輪胎連開2槍，游男這才乖乖投降，並在車內找到剩餘的贓款，警方訊後將依照加重強盜罪嫌將其送辦。

對此台北威斯汀六福皇宮也發布聲明，表示絲路宴游姓主廚在公司平日表現正常，與同仁互動良好，原定12/31日皇宮結束營業後，轉調至集團旗下其他品牌任職，26至28號間請病假，但29日有正常上班並無異常，發生此事公司深表遺憾，並於即日起先予以停職，後去將依工作規則辦理，若情節符合屬重大違法之免職要件，將予以免職處分。

▼游姓主廚遭逮時身著西裝外套，面對詢問不發一語。（圖／記者陳豐德攝）

