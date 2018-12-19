快訊／計畫將美軍「全面撤出」敘利亞　川普：美國已經擊敗IS了

▲美媒引述消息來源報導，白宮有意自敘利亞撤軍。圖為美軍部署在敘利亞附近的一處陣地。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普19日在推特上表示，「美軍已經在敘利亞打敗伊斯蘭國（IS）」，言下之意暗示美國很快將從敘利亞撤軍。美媒引述國防部消息來源透露，川普已經計畫將美軍部隊「全面且迅速地」撤出敘利亞。

根據CNN報導，美國國防部官員19日透露，美軍正計畫「全面」並且「迅速」自敘利亞撤出部隊。該官員補充說，此決定是由川普總統提出的，他長期以來一直表明希望能自敘利亞撤軍，與過去美方秉持的國策相左。



報導指出，儘管美軍將維持伊拉克駐軍，並保留向敘利亞發動打擊的能力，但地面部隊撤出敘利亞，有可能削弱美國在該地區的影響力，讓伊朗和俄羅斯從中得利。美軍目前在敘利亞駐有2000名士兵，主要任務是協助訓練當地部隊打擊IS。

美軍支援主要由庫德族人組成的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces），近期在敘利亞對抗恐怖份子的戰事中頗有斬獲，準備收復IS在幼發拉底河以東佔領的最後一處城鎮。敘利亞東部城鎮哈金（Hajin）是IS份子在敘利亞的最後堡壘，估計當地仍有約2000名IS武裝份子。而根據美國國防部調查報告，流竄在敘利亞和伊拉克的IS份子仍有3萬人之多。

儘管川普政府有意從敘利亞撤軍，但美軍為首的聯軍近期仍否認美軍在敘利亞的存在會有任何變動。聯軍12月稍早曾發表聲明表示，「任何有關「美軍在敘利亞的存在」，指出美國立場改變的報導都是錯誤的，目的是製造混亂，混淆視聽。」