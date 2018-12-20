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川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統今天用了3則推文的篇幅替自己的「川普基金會」喊冤，稱紐約州檢察總長對「正義」抱持雙重標準，又自誇自己的慈善基金會長年來付出許多金錢但不求回報。另外，川普提到美軍已經在敘利亞打敗IS，似乎暗示將從敘利亞撤軍。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／祝佛林將軍今天開庭好運　根本沒有通俄都是獵巫！
►►川普推特語錄／當民主黨人說沒圍牆也有安全　記住他只是一名政客
►►川普推特語錄／真正的醜聞是不平衡的報導　像是NBC及週六夜現場

▼川普基金會過去運作得很好，多年來捐贈了許多金錢用於慈善事業，我或其他人的錢都有，我個人沒有收取任何費用、租金或薪水等等。現在，一如既往，在打那個打女人的渣男紐約檢察總長Eric Schneiderman挑起的漫長民事訴訟中，我被紐約州長Cuomo和民主黨人甩了一巴掌。

當我想要關閉基金會時，是不想要與政治發生抵觸。名聲超爛的Eric在柯林頓時代是紐約人的頭，然後拒絕審視柯林頓基金會的腐敗，連看一眼都不看。無論如何，訴訟一直被新的檢察總長持續，現在又被另一位總長（在GET TRUMP議程中公開參與）所取代。永遠也不會被這些人公平對待，完全對「正義」有雙重標準。

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▼我們已經在敘利亞擊敗IS了，這是我任內造訪這個國家的唯一理由

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▼墨西哥透過取代NAFTA的新USMCA協議，（間接）付錢建造隔離牆！流入美國的資金大幅增加，由於邊境存在著巨大危險，包括大規模的犯罪和毒品湧入，美軍將會建造隔離牆！

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▼在我們的國家，多年來有許多金錢如流水般被花掉，但當事情扯到邊境安全和軍隊時，民主黨人就要誓死抵抗到底。我們在軍隊問題上已經獲勝，並使其能夠完全重建。不管怎樣，我們都要贏得建牆的勝利！

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關鍵字：川普,推特,北美要聞

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