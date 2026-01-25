　
國際

美新版國防戰略點名南韓負責　柯伯吉訪韓3天2夜談戰時作戰權

▲▼美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部政策次長柯伯吉將於25日訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府在新版《國防戰略》（NDS），明確提出美軍將聚焦防衛美洲本土、加強震懾中國，要求歐洲、中東與印太地區盟友承擔更多防衛責任，並點名南韓必須在遏制北韓（朝鮮）上扮演主導角色。在此之際，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）今（25）日訪韓，外界關注他是否提及駐韓美軍任務調整、戰時作戰指揮權轉換。

根據《韓聯社》報導，柯伯吉被視為川普核心幕僚之一，也是新版《國防戰略》的關鍵設計者。他25日展開為期3天2夜的訪韓行程，將與南韓外交與安全高層官員會晤，說明美方戰略方向並尋求韓方配合。

新版NDS強調，南韓針對北韓威脅應該要在常規性武器防衛方面負起「主要責任」，此一表述被解讀為再次確認「傳統防衛由南韓主導」的既定方針。

在此情況下，戰時作戰指揮權轉換被認為可能加速推進。所謂戰時作戰指揮權，指的是在戰爭狀態下指揮聯合部隊的權限，目前仍由美軍4星上將、美韓聯合軍司令行使。韓美雙方已就轉換程序規畫3階段驗證，並決定今年完成第二階段「完全作戰能力（FOC）」檢證。

南韓政府訂下在總統李在明任期內（2030年6月3日）完成轉換的政策目標。

此外，新版《國防戰略》也明確指出，美軍戰力將集中於本土防衛與中國嚇阻，意味著駐外美軍角色勢必調整。《韓聯社》分析，駐韓美軍的任務重心，可能由過去以對北韓防衛為主，逐步轉向因應中國的戰略牽制。駐韓美軍規模是否因此出現變化，成為關注焦點。

美方官員近期多次強調，駐軍「數量不如能力重要」，外界解讀認為美方並未排除調整兵力結構的可能。不過，也有觀點認為，從地緣戰略角度來看，韓半島（朝鮮半島）在牽制中國方面具備無可取代的價值，駐韓美軍規模未必會縮減，甚至不排除因任務轉型而擴充。

柯伯吉此行亦預計前往位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營（Camp Humphreys）。南韓國防部強調，駐韓美軍長期以來是美韓同盟的核心戰力，未來雙方也將持續就同盟發展方向密切協商。

柯伯吉結束訪韓行程後，預計27日轉往日本訪問。

日韓要聞北美要聞柯伯吉國防戰略NDS川普南韓駐韓美軍作戰指揮權

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

