美航母殺來！傳伊朗最高領袖「躲進地下」　飛中東航班喊卡

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）因擔憂美軍空襲，已緊急轉移至德黑蘭一處加固地下掩體躲避，由他的三兒子接手日常事務，擔任政府各部門的主要溝通管道。在此之際，多家國際航空公司宣布停飛中東地區的航班，凸顯美伊緊張局勢急遽升溫。

最高領袖躲到地下

伊朗國際、紐約郵報報導，美國總統川普證實美國艦隊正駛向伊朗，包括航空母艦林肯號及3艘驅逐艦，並稱「希望不必動用它們」。在這之後，伊朗高階安全人員與軍事官員警告美國發動攻擊可能性增加，哈米尼就轉移至德黑蘭一處設有多個隧道的地下掩體之中。

哈米尼自從1月17日就沒有透過社群平台發文，尚不清楚他是何時開始進行地下躲避。據信去年6月伊朗與以色列爆發十二日戰爭期間，他也曾躲進地下掩體，甚至擬定出繼任人選名單。

不過在公開場合上，伊朗並未在美伊情勢緊張之際退讓。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）警告，美國攻擊哈米尼等同對伊朗全面宣戰。

飛中東航班取消

多間國際航空公司紛紛取消飛往中東的航班。聯合航空、加拿大航空飛往以色列的班機停飛，漢莎航空與瑞士航空也停飛中東航線，荷蘭皇家航空（KLM）也取消所有飛往以色列、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯的航班直到另行通知為止。法國航空一度暫停杜拜航線，但已於24日恢復。