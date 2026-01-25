　
國際

美航母殺來！傳伊朗最高領袖「躲進地下」　飛中東航班喊卡

▲▼ 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）因擔憂美軍空襲，已緊急轉移至德黑蘭一處加固地下掩體躲避，由他的三兒子接手日常事務，擔任政府各部門的主要溝通管道。在此之際，多家國際航空公司宣布停飛中東地區的航班，凸顯美伊緊張局勢急遽升溫。

最高領袖躲到地下

伊朗國際、紐約郵報報導，美國總統川普證實美國艦隊正駛向伊朗，包括航空母艦林肯號及3艘驅逐艦，並稱「希望不必動用它們」。在這之後，伊朗高階安全人員與軍事官員警告美國發動攻擊可能性增加，哈米尼就轉移至德黑蘭一處設有多個隧道的地下掩體之中。

哈米尼自從1月17日就沒有透過社群平台發文，尚不清楚他是何時開始進行地下躲避。據信去年6月伊朗與以色列爆發十二日戰爭期間，他也曾躲進地下掩體，甚至擬定出繼任人選名單。

不過在公開場合上，伊朗並未在美伊情勢緊張之際退讓。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）警告，美國攻擊哈米尼等同對伊朗全面宣戰。

飛中東航班取消

多間國際航空公司紛紛取消飛往中東的航班。聯合航空、加拿大航空飛往以色列的班機停飛，漢莎航空與瑞士航空也停飛中東航線，荷蘭皇家航空（KLM）也取消所有飛往以色列、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯的航班直到另行通知為止。法國航空一度暫停杜拜航線，但已於24日恢復。

相關新聞

伊朗官員：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

伊朗官員：任何攻擊都將視為「全面戰爭」

伊朗高層官員23日警告，德黑蘭將把任何形式的攻擊視為「全面戰爭」，並以最強硬手段回應。此番強硬表態正值美國航母打擊群與軍事資產將於未來數日陸續抵達中東地區之際，區域緊張情勢持續升溫。

川普：美國龐大艦隊正駛向伊朗

川普：美國龐大艦隊正駛向伊朗

川普：伊朗若暗殺我　從地球上被抹去

川普：伊朗若暗殺我　從地球上被抹去

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

萬人慘死、川普揚言開火　伊朗瀕臨崩潰邊緣

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」

空襲前一刻喊卡！川普急轉彎「背後關鍵曝」

