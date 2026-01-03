接受陸官媒專訪談台灣問題　韓總統李在明訪華前重申一中原則

記者任以芳／綜合報導

韓國總統李在明宣布預計5日會與中國大陸國家主席習近平會晤，討論朝鮮半島和平進程與雙邊經濟合作事宜。訪華前夕，他接受大陸官媒《央視》專訪。談及台灣問題，李在明認為，韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對各自立場的相互包容。「在此背景下，我們對中國最核心的關切『台灣問題』，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。」

根據韓聯社報導，李在明預計4日抵達北京，並於5日會晤習近平，接著6日轉往上海進行訪問，屆時將參觀大韓民國臨時政府舊址。

李在明也於2日接受央視《高端訪談》採訪播出。這是李在明去年年底搬回青瓦台後第一次接受媒體採訪，機會給了中國大陸媒體體現了對中韓關係的重視。

▲ 訪華前夕，李在明接受央視新聞的專訪，談及「台灣問題」，將一如既往地秉持尊重一中立場 。（圖／翻攝 央視高端訪談）

綜合陸媒報導，談及「台灣問題」，李在明清楚指出，韓國始終尊重一個中國原則。韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則的、基本的立場。韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對各自立場的相互包容。在此背景下，韓國對中國最核心的關切「台灣問題」，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

此前，針對台灣議題，南韓國家安全顧問魏聖洛（Wi Sung-lac）表示，「我們尊重一個中國的立場」

另外，李在明也在《央視》表態此次訪目的，希望最大限度地減少或消除以往存在的矛盾或誤解，推動韓中關係躍升併發展到新階段，使兩國牢固確立為相互助力彼此發展的關係。

在韓國，有「安美經中」的說法，也就是「安保靠美國，經濟靠中國」。對此，李在明認為在安全領域，與美國合作是不可回避的現實，但這並不意味著，韓中關係將走向對立，這對韓國的國家利益毫無益處。

據此前報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等200多名韓國企業家將組成經濟代表團，隨同李在明訪華。

對於這一安排，李在明表示，近年來，中國經濟取得了大幅增長與發展，在技術和資本方面，已經在很多領域領先韓國。他希望在人工智能和高新技術產業等領域，通過建立新的平等合作關係，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。

「韓國和中國的經濟增長戰略具有相似性，這固然會形成競爭關係，但另一方面也存在著廣泛的合作空間。我認為若能在競爭中發掘合作領域，又通過合作提升各自實力，就能構建起相輔相成的關係，既助力中國可持續發展戰略，又促進韓國的增長戰略。」李在明說。