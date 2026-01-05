中韓元首北京會談　陸官媒稱李在明「堅持一個中國」

▲習近平與李在明在北京舉行會談。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國家主席習近平今（5）日下午在北京與來訪的韓國總統李在明舉行會談。習近平表示，中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，並稱雙方應尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切。據大陸官媒引述，李在明表示，他願深化韓中戰略合作夥伴關係，並尊重中國核心利益和重大關切，「堅持一個中國」。

習近平表示，他和李在明已兩次見面並實現互訪，體現了雙方對中韓關係的重視。他說，作為朋友和鄰居，中韓應該多走動、常來往、勤溝通。中方始終將中韓關係置於周邊外交重要位置，對韓政策保持連續性、穩定性。

習近平續指，中方願同韓方一道，牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，切實增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平與發展正向賦能。

習近平強調，中韓兩國長期堅持「以和為貴」、「和而不同」，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。雙方應延續這一優良傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。

習近平指出，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。

▲習近平與李在明舉行會談。

習近平特別提到，80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

據新華社引述，李在明於會談中表示，韓中是近鄰，兩國關係源遠流長。韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，韓方感謝中方對韓國在華獨立運動舊址的保護。兩國建交後，建立密切合作關係，成果豐碩。韓方高度重視對華關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。

報導稱，李在明指出，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。韓中經貿合作為各自經濟社會發展發揮了積極作用，韓方期待把握中國「十五五」規劃帶來的機遇，推動兩國務實合作取得更多成果。兩國應促進國民交流，增進理解互信。韓方願同中方加強多邊協調，為世界繁榮發展作出貢獻。他也預祝中國主辦今年亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議取得圓滿成功。

會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為李在明和夫人金惠景舉行歡迎儀式。會談後，習近平和李在明共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件。當晚，習近平和彭麗媛在人民大會堂金色大廳為李在明夫婦舉行歡迎宴會。

▼習近平與李在明共同見證雙方簽署15份合作文件。