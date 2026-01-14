　
    • 　
>
地方 地方焦點

讓愛循環延續物命　恆春警寒流中陪伴孩童學習珍惜

▲恆春警陪伴孩童學習珍惜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警陪伴孩童學習珍惜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲、氣溫驟降，恆春警分局員警結合在地社區與公益團體，舉辦《讓愛循環・延續物命》關懷活動，陪伴社區孩童挑選二手衣物，透過實際行動傳遞珍惜資源與分享關懷的理念，讓孩子在寒冬中感受社會溫暖，也學習延續物品價值、關懷他人。

▲恆春警陪伴孩童學習珍惜。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警陪伴孩童學習珍惜。（圖／記者陳崑福翻攝）

為讓社區孩童能在寒冬中感受溫暖，恆春警分局長樂派出所所長鍾壽昌率同警員潘柏恩，結合在地社區與公益團體資源，辦理《讓愛循環・延續物命》關懷活動，邀請社區小朋友親自挑選合適的二手衣物，透過實際行動傳遞珍惜資源與分享關懷的理念。

活動現場陳列經整理、清潔之二手衣物，讓孩子在家長與員警陪同下自由挑選。長樂派出所警員潘柏恩主動投入活動，全程陪伴孩童試穿、挑選衣物，並以淺顯易懂的方式向孩子說明「延續物命」的意義，讓孩子了解物品即使不是全新，只要妥善使用，仍能發揮價值，也能在寒流來襲時帶來實質溫暖。

除關懷物資外，潘員亦把握與孩童互動的機會，進行交通安全與反詐騙宣導，提醒孩童過馬路注意來車，並分享常見詐騙手法與實際案例，讓安全觀念融入日常生活。活動過程笑聲不斷，溫馨氣氛驅散寒意，也讓警察形象更加親近。

恆春分局表示，透過員警主動參與社區活動，讓愛循環、延續物命，不僅照顧弱勢家庭，也在孩童心中種下珍惜資源與關懷他人的種子，展現警察主動為民服務的精神。

寒冬送暖　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

寒冬送暖　大肚在地企業攜手百家單位助600戶

「點亮愛心・寰宇共善—愛與您同在」2025年寒冬送暖活動，20日在台中市大肚區溫暖登場。由在地企業亮宇油封企業股份有限公司主辦，號召超過百家企業、社團與個人共同響應，在約120名志工分工合作下，完成物資整理與發放，為600戶弱勢家庭送上實質關懷，在寒流來襲之際注入一股暖流。

嘉義縣議會寒冬送暖

嘉義縣議會寒冬送暖

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

直擊徐亨現身高雄主持公益　曝腦瘤治療進度

直擊徐亨現身高雄主持公益　曝腦瘤治療進度

金山學童暖心訪視獨居長者　劉昌松：打造共融關懷社區

金山學童暖心訪視獨居長者　劉昌松：打造共融關懷社區

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

