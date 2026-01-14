讓愛循環延續物命　恆春警寒流中陪伴孩童學習珍惜

▲恆春警陪伴孩童學習珍惜。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲、氣溫驟降，恆春警分局員警結合在地社區與公益團體，舉辦《讓愛循環・延續物命》關懷活動，陪伴社區孩童挑選二手衣物，透過實際行動傳遞珍惜資源與分享關懷的理念，讓孩子在寒冬中感受社會溫暖，也學習延續物品價值、關懷他人。

為讓社區孩童能在寒冬中感受溫暖，恆春警分局長樂派出所所長鍾壽昌率同警員潘柏恩，結合在地社區與公益團體資源，辦理《讓愛循環・延續物命》關懷活動，邀請社區小朋友親自挑選合適的二手衣物，透過實際行動傳遞珍惜資源與分享關懷的理念。



活動現場陳列經整理、清潔之二手衣物，讓孩子在家長與員警陪同下自由挑選。長樂派出所警員潘柏恩主動投入活動，全程陪伴孩童試穿、挑選衣物，並以淺顯易懂的方式向孩子說明「延續物命」的意義，讓孩子了解物品即使不是全新，只要妥善使用，仍能發揮價值，也能在寒流來襲時帶來實質溫暖。

除關懷物資外，潘員亦把握與孩童互動的機會，進行交通安全與反詐騙宣導，提醒孩童過馬路注意來車，並分享常見詐騙手法與實際案例，讓安全觀念融入日常生活。活動過程笑聲不斷，溫馨氣氛驅散寒意，也讓警察形象更加親近。

恆春分局表示，透過員警主動參與社區活動，讓愛循環、延續物命，不僅照顧弱勢家庭，也在孩童心中種下珍惜資源與關懷他人的種子，展現警察主動為民服務的精神。