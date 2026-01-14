　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮「黃手功小炒」奪台灣燴飯王冠軍　市長親貼紅榜

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴店家張貼紅榜表達祝賀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥（左）親赴店家張貼紅榜表達祝賀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由農業部農糧署主辦的「第二屆台灣燴飯王」競賽結果日前揭曉，花蓮在全台眾多參賽者中脫穎而出，由在地店家「黃手功小炒」榮獲冷凍組冠軍，為花蓮爭光。花蓮市長魏嘉彥特別親赴店家張貼紅榜，向得獎業者表達祝賀，肯定其卓越表現。

本屆競賽以「家鄉好味」為主題，分為「冷凍組」與「鮮食組」兩大類別，共吸引全台71家餐飲業者、123道燴飯料理參賽，參賽者巧妙運用國產米特色，融合在地食材與家鄉記憶，呈現多元且富含情感的燴飯料理。

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴店家張貼紅榜表達祝賀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼「黃手功作小炒」以作品「古早味白菜肉絲燴飯」榮獲冷凍組冠軍。

「黃手功作小炒」以作品「古早味白菜肉絲燴飯」榮獲冷凍組冠軍，選用清甜白菜為基底，搭配肉絲與高湯細火慢熬，燴汁滑順濃郁，呈現樸實卻層次分明的家常好味，深獲評審一致肯定。

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴店家張貼紅榜表達祝賀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，黃手功小炒以充滿情感與記憶的料理，在全國性賽事中脫穎而出，不僅展現花蓮在地餐飲實力，也讓更多人看見花蓮美食的深厚底蘊。此次特別到店貼紅榜，就是要與業者一同分享榮耀，為在地努力打拚的店家喝采。

魏嘉彥也期勉業者持續精進料理品質，未來透過通路推廣，讓更多民眾能品嚐到來自花蓮的冠軍美味，進一步帶動地方經濟與觀光發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

元智大學成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

桃園市前國策顧問呂新民過逝　2/1日告別式

屏東試種雪16蜜棗　導入AI判斷採收時機

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃一通電話定勝負

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

更多熱門

相關新聞

陳佩琪戰台北市長？媒體人轟：選舉不是救夫舞台

陳佩琪戰台北市長？媒體人轟：選舉不是救夫舞台

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪，近期頻被點名參選台北市長。對此，媒體人詹凌瑀今（12）日怒轟，「請不要把台北市長選舉當成笑話看。台北市民沒欠你們家，不用被迫看這場荒謬的鬧劇」。

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

林岱樺超短髮造型亮相　民眾議論

林岱樺超短髮造型亮相　民眾議論

曖昧簡訊流出　林岱樺痛斥抹黃女性！

曖昧簡訊流出　林岱樺痛斥抹黃女性！

關鍵字：

黃手功小炒台灣燴飯王冠軍市長紅榜店家喝采

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面