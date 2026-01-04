中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

韓國總統李在明今4日開啟訪中行程。據韓媒報導，消息人士表示，在中韓領導人會談的幕後協調過程中，中方曾要求韓國表態「反對台獨」。此外，考慮到與美國的關係，預計此次不會發表關於安保問題的聯合聲明。

李在明定於4至7日對中國進行國是訪問，並於5日與中國國家主席習近平會面。 朝鮮日報報導，有分析認為，在中韓領導人會談上，中國也會希望韓國在台灣問題上明確表明立場。有消息人士指出，在領導人會談的幕後協調過程中，中方要求韓國表態「反對台獨」。

在去年12月31日，中國外交部長王毅應約與韓國外長趙顯通電話。王毅表示，「日本一些政治勢力試圖開歷史倒車」，相信韓方會採取正確立場，在「台灣問題上恪守一個中國原則」。

報導引述韓國外國語大學教授康埈榮表示，王毅此舉是向韓國傳遞「不要像日本一樣站隊台灣」的訊息。 據中方訊息，趙顯表示，李在明高度重視對中國的合作，堅定致力於發展韓中戰略合作夥伴關係。

韓方尊重一個中國立場不會改變。 此外，李在明訪中前曾在青瓦台接受中國官媒央視訪問，被問及台灣議題時，李在明說，「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要」。

不過報導指出，考慮到對美關係等因素，在台灣議題上韓國不能配合中國的立場。去年韓美領導人會談後發布的聯合情況說明書中，包含「鼓勵兩岸問題的和平解決」和「反對單方面改變現狀」的內容。美方暗示駐韓美軍可能在台灣有事時介入，希望韓軍能在印太地區發揮更大作用。

因此有分析認為，像去年習近平對韓國進行國是訪問時一樣，這次的韓中領導人會談上，很可能無法發表關於安保問題的聯合聲明。 報導還引述消息人士指出，「考慮到朝鮮，中方不願意將『韓半島無核化』寫入文件，我們也不能草率地提到台灣問題。

與此相比，應該會集中於雙邊關係和民生成果。」在此情況下，預計部分韓國政界人士期待李在明在中日之間發揮「調解作用」一事也會難以實現。 有消息指出，李在明將於本月中旬訪日，會見日本首相高市早苗。