南投縣青少年違規吸菸案「電子煙逾3成」　年齡有下降趨勢

▲《菸害防制法》修法上路已滿3年，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

《菸害防制法》修法全面禁止電子煙迄今已滿3年，南投縣衛生局指出，依統計該縣青少年因吸菸違規遭裁罰案件共計123件，其中涉及電子煙案件達40件，顯示電子煙已成為青少年違規吸菸的主要樣態之一。

縣府衛生局指出，縣內亦曾查獲國中學生於公共場所吸食電子煙案件，經警方通報衛生局後依法辦理，並同步加強其監護人之輔導與後續追蹤，凸顯電子煙使用年齡層有下降趨勢，情況不容忽視；另據研究顯示，青少年使用電子煙後，嘗試紙菸的風險大幅提高，且電子煙液體可能遭摻雜毒品，增加誤觸毒品的危害風險，對身心健康影響深遠。

衛生局表示，電子煙常假借販售糖果、電子果汁等名義，並透過Instagram、LINE等社群平台進行行銷，企圖規避查緝；自《菸害防制法》修法全面禁止電子煙以來，該局已持續加強電子煙查緝與稽查力道，針對實體店面、網路平台及社群媒體進行多元查緝，防制電子煙危害青少年和民眾健康。

衛生局強調，依《菸害防制法》第15條規定，電子煙屬全面禁止之類菸品，任何製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告行為皆屬違法，經查獲最高可處100萬元罰鍰；衛生局長陳南松呼籲，民眾務必遵守不嘗試、不購買、不推薦「三不政策」，未來將持續與警政、教育等單位跨機關合作，加強網路與校園周邊稽查，並請家長、師長及民眾共同通報可疑違法行為，民眾如想瞭解更多的電子煙相關資訊，可至國民健康署提供之網址(https://ntshb.tw/hc04JaiQr)查詢「電子煙危害資訊專區」。