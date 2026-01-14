　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣青少年違規吸菸案「電子煙逾3成」　年齡有下降趨勢

▲《菸害防制法》修法上路已滿3年，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲《菸害防制法》修法上路已滿3年，禁絕電子煙和未經風險評估審查的加熱菸產品。（圖／達志影像／美聯社）

記者高堂堯／南投報導

《菸害防制法》修法全面禁止電子煙迄今已滿3年，南投縣衛生局指出，依統計該縣青少年因吸菸違規遭裁罰案件共計123件，其中涉及電子煙案件達40件，顯示電子煙已成為青少年違規吸菸的主要樣態之一。

縣府衛生局指出，縣內亦曾查獲國中學生於公共場所吸食電子煙案件，經警方通報衛生局後依法辦理，並同步加強其監護人之輔導與後續追蹤，凸顯電子煙使用年齡層有下降趨勢，情況不容忽視；另據研究顯示，青少年使用電子煙後，嘗試紙菸的風險大幅提高，且電子煙液體可能遭摻雜毒品，增加誤觸毒品的危害風險，對身心健康影響深遠。

衛生局表示，電子煙常假借販售糖果、電子果汁等名義，並透過Instagram、LINE等社群平台進行行銷，企圖規避查緝；自《菸害防制法》修法全面禁止電子煙以來，該局已持續加強電子煙查緝與稽查力道，針對實體店面、網路平台及社群媒體進行多元查緝，防制電子煙危害青少年和民眾健康。

衛生局強調，依《菸害防制法》第15條規定，電子煙屬全面禁止之類菸品，任何製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告行為皆屬違法，經查獲最高可處100萬元罰鍰；衛生局長陳南松呼籲，民眾務必遵守不嘗試、不購買、不推薦「三不政策」，未來將持續與警政、教育等單位跨機關合作，加強網路與校園周邊稽查，並請家長、師長及民眾共同通報可疑違法行為，民眾如想瞭解更多的電子煙相關資訊，可至國民健康署提供之網址(https://ntshb.tw/hc04JaiQr)查詢「電子煙危害資訊專區」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

【國道暴走】休旅車失控迴轉撞護欄！ 後車載舅媽骨灰驚呼：有保佑

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

元智大學成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

桃園市前國策顧問呂新民過逝　2/1日告別式

屏東試種雪16蜜棗　導入AI判斷採收時機

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃一通電話定勝負

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

更多熱門

相關新聞

臺馬之星郵包藏大陸電子煙　海巡偵蒐犬嗅出

臺馬之星郵包藏大陸電子煙　海巡偵蒐犬嗅出

春節將至，國內貨運量大增。海巡署北部分署第二岸巡隊員於12日晚間手持X光檢查儀，牽著偵蒐犬，查驗1件運往馬祖的郵包時，查獲郵包內有1支電子煙主機與12盒煙油。由於該批電子煙均為中國製造，又未經衛生福利部核准，海巡人員及時攔阻；全案將依違反《菸害防制法》函送主管機關裁處。

法國擬推法案　15歲以下禁用社群媒體

法國擬推法案　15歲以下禁用社群媒體

洩密助業者躲查緝　前派出所長判6月

洩密助業者躲查緝　前派出所長判6月

花蓮青少年攀樹培力職涯探索　見證成長銳變

花蓮青少年攀樹培力職涯探索　見證成長銳變

台男持「喪屍煙彈」　在新加坡被逮遣返

台男持「喪屍煙彈」　在新加坡被逮遣返

關鍵字：

電子煙查緝青少年

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面