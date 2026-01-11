　
地方焦點

新北東北角冬季限定「海中黑金」　漁民冒寒採收鮮嫩紫菜

▲新北東北角限定「海中黑金」。（圖／新北市漁業處提供）

▲海女依循潮汐節奏，於礁岩密布的潮間帶尋找紫菜。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著冬季腳步來臨，東北季風為東北角海岸帶來涼意，也孕育出冬日限定的豐饒海味。在浪濤與海風交織的潮間帶中，素有「海中黑金」美名的紫菜正悄然生長，成為漁村冬季最具代表性的珍饈。新北市漁業處邀請民眾把握冬日時節，走訪東北角，品味來自大海最純粹的鮮美。

農業局說明，紫菜屬於紅藻門紫菜屬的海洋藻類，色澤介於深綠與紅褐之間，每年約11月至隔年2月為主要採收期。東北角海域受東北季風與強勁浪潮影響，紫菜在嚴峻的自然環境中成長，因而質地柔韌、口感滑嫩，深受在地漁民與老饕推崇，是冬季不可錯過的限定滋味。

▲新北東北角限定「海中黑金」。（圖／新北市漁業處提供）

▲冬季限定的「海中黑金」紫菜。

每逢採收季節，貢寮沿岸的海男海女便依循潮汐，於退潮時進入礁岩密布的潮間帶採集。在地漁民陳振益分享，紫菜多附著於礁石表面，越是浪花猛烈之處，生長愈佳，但採收風險也相對提高。因此，下海前需仔細觀察海象，並穿著防滑裝備以確保安全。

採集時，漁民會以自製刮具或徒手小心摘取，避免破壞紫菜結構。採收後還需仔細清除泥沙與雜質，確保潔淨與口感。處理完成的紫菜可冷凍保存，亦可日曬乾燥後真空包裝，延長保存期限，讓這份海味得以常年珍藏。

▲新北東北角限定「海中黑金」。（圖／新北市漁業處提供）

▲紫菜採收後還需細心清除泥沙與雜質。

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示，紫菜無論入湯或快炒，都能襯托食材的自然鮮甜。例如以大骨慢熬湯底，加入紫菜、蒜香、雞蛋與當季吻仔魚，烹煮出家喻戶曉的紫菜吻仔魚湯，湯頭清甜溫潤，是冬日暖身的首選；或以蒜頭爆香後快炒紫菜，簡單調味即可呈現濃郁海味，成為兼顧營養與風味的家常佳餚。樸實而不平凡的料理方式，正是漁村飲食文化的最佳寫照。

漁業處長簡明雄表示，東北角海域因得天獨厚的地理條件，擁有豐富的海洋資源。冬季除了紫菜，正值盛產期的貢寮鮑也是餐桌焦點。誠摯邀請民眾把握紫菜盛產時節，走進東北角漁村，品嚐新鮮海味料理，欣賞壯麗海景，聆聽在地故事，感受漁村生活的真誠與熱情，展開一段專屬於冬季的東北角海味之旅，留下難忘而溫暖的美好回憶。

▲新北東北角限定「海中黑金」。（圖／新北市漁業處提供）

▲冬日暖身首選「紫菜吻仔魚湯」。

01/11 全台詐欺最新數據

