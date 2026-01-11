杜絕污染！新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

▲新北市環保局稽查員與土紅色沉積之廠商確認污染範圍，並要求立即清除。（圖／新北市環保局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市環保局於9日接獲檢舉，指稱土城重劃區永福段出現水體污染情形，隨即派員分頭前往現場稽查。稽查人員當場查獲「僑馥建築經理有限公司」起造的「新濠岳」建案，以及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」，兩處工地皆因逕流廢水管理不當，導致場外水體遭受嚴重污染。環保局已依《水污染防治法》予以告發，並限期改善。

環保局說明，9日上午接獲通報後，稽查人員立即趕抵土城區永福段99至102地號的「新濠岳住宅大樓新建工程」。現場勘查時，該工地正在進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但因淤泥收集不當，導致含有大量淤泥的廢水自牆壁破損處滲漏至場外，嚴重影響水質。

▲遭污染之水體。

此行為已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可處新臺幣300萬元罰鍰；此外，工地未依規定設置放流口告示牌，且無沉砂池定期清理維護紀錄，亦違反《水污染防治法》第18條及《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高可處新臺幣600萬元罰鍰。環保局除依法開罰外，亦責令限期改善。

另一方面，稽查人員同時追查附近地面水體出現「紅色污漬」的來源，發現污染源位於永福段54地號的「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」。施工單位雖稱紅色沉積為先前抽取地下水後所殘留，環保局仍要求立即清理乾淨。

▲土紅色色素沉積於水溝中。

經進一步查核，該工地同樣未依規定設置放流口告示牌，且缺乏沉砂池定期清理維護紀錄，違反《水污染防治法》第18條及《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9條、第10條規定。環保局已依法告發並命限期改善，最高可裁處新臺幣600萬元罰鍰。

環保局強調，本次能迅速查獲污染源，有賴民眾熱心舉報及稽查人員即時應變。由於土城重劃區為施工密集區域，環保局已將上述兩案列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，直至完成改善為止。後續也將主動加強該區域的水體巡查與稽查頻率，防範類似污染事件再次發生，以維護周邊水體環境品質。

▲灰色泥水排放至聯外溝渠污染河川。

▲工地場內之沉沙池。