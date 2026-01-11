　
地方 地方焦點

杜絕污染！新北工地廢水外洩染河川　環保局閃電查緝污染源

▲新北工地廢水外洩染河川 環保局閃電查緝污染源。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市環保局稽查員與土紅色沉積之廠商確認污染範圍，並要求立即清除。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局於9日接獲檢舉，指稱土城重劃區永福段出現水體污染情形，隨即派員分頭前往現場稽查。稽查人員當場查獲「僑馥建築經理有限公司」起造的「新濠岳」建案，以及「頂埔安居社會住宅新建統包工程」，兩處工地皆因逕流廢水管理不當，導致場外水體遭受嚴重污染。環保局已依《水污染防治法》予以告發，並限期改善。

環保局說明，9日上午接獲通報後，稽查人員立即趕抵土城區永福段99至102地號的「新濠岳住宅大樓新建工程」。現場勘查時，該工地正在進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但因淤泥收集不當，導致含有大量淤泥的廢水自牆壁破損處滲漏至場外，嚴重影響水質。

▲新北工地廢水外洩染河川 環保局閃電查緝污染源。（圖／新北市環保局提供）

▲遭污染之水體。

此行為已違反《水污染防治法》第30條第1項第2款規定，最高可處新臺幣300萬元罰鍰；此外，工地未依規定設置放流口告示牌，且無沉砂池定期清理維護紀錄，亦違反《水污染防治法》第18條及《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第10條第1項規定，最高可處新臺幣600萬元罰鍰。環保局除依法開罰外，亦責令限期改善。

另一方面，稽查人員同時追查附近地面水體出現「紅色污漬」的來源，發現污染源位於永福段54地號的「新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程」。施工單位雖稱紅色沉積為先前抽取地下水後所殘留，環保局仍要求立即清理乾淨。

▲新北工地廢水外洩染河川 環保局閃電查緝污染源。（圖／新北市環保局提供）

▲土紅色色素沉積於水溝中。

經進一步查核，該工地同樣未依規定設置放流口告示牌，且缺乏沉砂池定期清理維護紀錄，違反《水污染防治法》第18條及《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第9條、第10條規定。環保局已依法告發並命限期改善，最高可裁處新臺幣600萬元罰鍰。

環保局強調，本次能迅速查獲污染源，有賴民眾熱心舉報及稽查人員即時應變。由於土城重劃區為施工密集區域，環保局已將上述兩案列為重點複查對象，持續追蹤改善進度，直至完成改善為止。後續也將主動加強該區域的水體巡查與稽查頻率，防範類似污染事件再次發生，以維護周邊水體環境品質。

▲新北工地廢水外洩染河川 環保局閃電查緝污染源。（圖／新北市環保局提供）

▲灰色泥水排放至聯外溝渠污染河川。

▲新北工地廢水外洩染河川 環保局閃電查緝污染源。（圖／新北市環保局提供）

▲工地場內之沉沙池。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

慈濟板橋靜思堂歲末祝福　劉和然祈願促進社會祥和

佛教慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂自昨（10日）起，一連三天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，廣邀各界人士齊聚一堂，共同感恩祈福。現場不僅可領受來自證嚴上人的福慧紅包，還有舞獅、春聯發放、手作賀卡及剪紙體驗等豐富活動，洋溢濃厚年節氛圍。副市長劉和然今（11日）也特別出席，祈願凝聚社會善能量，促進社會祥和、世界平安。

新北響應「百萬人種百萬樹」　打造永續生態城

新北響應「百萬人種百萬樹」　打造永續生態城

新北攜手華梵大學USR推創生　石碇串聯迎春燈展

新北攜手華梵大學USR推創生　石碇串聯迎春燈展

新莊保元宮建宮250週年　三朝祈安建醮醮務局揭匾

新莊保元宮建宮250週年　三朝祈安建醮醮務局揭匾

黑林鴿誤闖倉儲受傷　新北救治助重返天空

黑林鴿誤闖倉儲受傷　新北救治助重返天空

