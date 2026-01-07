　
社會 社會焦點 保障人權

緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲惡性不改！狼男緩刑期間又伸狼爪，誘拍猥褻13歲少女重判7年。（圖／示意照與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

許姓男子曾因引誘少女拍攝裸照，遭法院判處1年6月徒刑、緩刑3年。不料他在緩刑期間內再度犯案，對一名13歲少女小美（化名）伸出狼爪，不僅引誘小美自拍裸照與性影像傳送給他，更變本加厲猥褻其胸部與下體。基隆地方法院審理後，依強制猥褻罪及違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，合併重判許男7年徒刑。

判決指出，許男透過社群軟體IG認識當時就讀國中、年僅13歲的小美。2024年9月初，他先引誘小美拍攝裸胸照片1張傳送給他，隨後又在停車場車內不顧小美反對，強行觸摸其胸部及下體。同年9月底，許男更三度要求小美自拍裸胸、下體照片及性影像影片，並透過IG傳送給他，共計取得6張照片與1部影片。

案經小美報警處理，警方偵查中掌握許男與小美間的IG對話紀錄截圖等證據，檢方依強制猥褻等罪嫌將許男起訴。法院審理時，許男坦承犯行。合議庭認為，許男明知小美年僅13歲，心智發展尚未成熟，竟為滿足私慾，對其強制猥褻並引誘拍攝性影像。

法院審理時發現，許男並非初犯，先前已有類似犯罪紀錄，曾遭橋頭地方法院判處1年6月徒刑、緩刑3年。然而，許男於緩刑期間未思悔改，再度鎖定兒少下手，嚴重侵害被害少女的身心健康與人格發展。法官依「對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪」及《兒童及少年性剝削防制條例》中的「引誘少年自行拍攝性影像罪」，分別判處4年徒刑，合併應執行7年徒刑。

ETtoday新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

►港籍貨輪外海遭浪打落20貨櫃　北海岸台2線再尋獲1只完整櫃體

►海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

►暖實力傳承！基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

►基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

