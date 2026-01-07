　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

▲謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 跟進台北，謝國樑宣布：基隆公立國中小營養午餐全面免費。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑7日拜訪蔣萬安，請益營養午餐免費政策。謝國樑隨後宣布「三要點一提議」，將跟進台北作法，推動基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。

謝國樑指出，自上任以來，對基隆學童營養午餐的照顧一直是市府最重視的工作，除了提高營養午餐補助，也導入基隆市學校午餐自治條例強化食安管理、增加營養師人力等。此次推動全市公立國中小營養午餐全面免費，主要有「三要點一提議」： 第一，基隆當前的財政狀況比過去20年的任何時候都較為穩定，整體負債數字從約67億下降到約40億，因此市府並非加碼支出，而是在財政體質改善後，希望把成果回饋給家長及學童；第二，孩子的營養午餐是家長最直接的負擔，市府實施該政策後，每年可以為一名學生之家長省下1.4至1.6萬元的費用；第三，基隆有山產也有漁獲，市府將結合「在地食材」，帶動基隆農漁業產業發展。

謝國樑提議建立與台北的「政策推動交流平台」，在115學年度正式實施前每月舉行會議分享政策經驗，並於9月開學時同步實行。該提議也獲得蔣萬安當場允諾及認同。 謝國樑表示，營養午餐全面免費是對學童健康與教育的投資，市府在教育處與各單位詳盡研擬政策可行性後，持續參考台北市的政策經驗，透過溝通平台定期交流，讓政策完整落實，使每一位學童安心就學、不因背景差異而有所不同，達成社會平權的重要價值。

蔣萬安則指出，台北市推動全面營養午餐免費政策，最重要的就是對營養午餐進行「食材溯源」及「品質管理」，讓處於關鍵成長期的孩子吃得安心，同時減輕全台北市18萬孩子的家庭負擔，也使營養午餐成為社會平權的重要環節。

蔣萬安提到，這項政策推動過程中，教育局也與台北市的家長會進行討論，相信這項政策能為下一代帶來更好的未來，「為了孩子，絕對值得」。對於基隆未來也將跟進實施，他非常樂觀其成，也希望透過交流平台持續交換意見。

