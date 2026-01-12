　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

飛抵華府！陳智菡預告將與美5個部門會議　黃國昌：我現在精神飽滿

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨下午率團赴華府，將就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談。民眾黨今（12日）晚釋出一行人抵達華府，前往會議地點的畫面，片中陳智菡透露與美方5個部門，進行實體會議；黃國昌則說，雖然感覺好像旅途很漫長，但他現在腦袋非常地清楚，精神也非常地飽滿。

民眾黨昨中午12時半突發布媒體採通，預告黃國昌下午將率候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇「閃電」出訪華府。民眾黨今晚間表示，民眾黨訪美團成員已於美東時間12日清晨5時40分抵達華盛頓，將於上午10時開始將與美方5個部門，進行實體會議。

▲民眾黨主席黃國昌訪團抵達美國華盛頓。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌訪團抵達美國華盛頓。（圖／民眾黨提供）

同時，民眾黨也是出訪團於車程中錄製影片。影片中陳智菡說，現在要先到這個下一個會議地點做一下準備，這一路上可以說是馬不停蹄，從舊金山再到華盛頓。對於長達20多個小時的航程做些什麼事情？黃國昌表示，大概都在睡覺，因為要準備接下來一整天滿滿的行程，不過從舊金山到華府的航程，在機上就好好地把所有準備好的資料再閱讀一次，然後把很多重要的事情從頭到尾再重新想過一遍。

黃國昌說，在一個很安靜的狀態，好好想事情，然後幾個小時讓自己能夠好好沉澱自己的思緒，「我覺得很棒」，所以現在雖然到了華府，雖然感覺好像旅途很漫長，但是現在腦袋非常地清楚，精神也非常地飽滿。

陳智菡詢問，這趟行程非常趕，前後加起來雖然有三天，但事實上只有兩天多，且集中拜會大概有4、5個單位，只是很多人問為什麼要這麼急？黃國昌回應，「這時間點的問題，我想等到回台灣以後，大家會更清楚，那我會跟大家做完整的報告」，但是這趟旅程其實準備了相當長的一段時間，感謝國際部的同仁不斷地溝通、協調雙方都可以的時間。

黃國昌指出，比較重要的是，台灣目前處於一個內外交迫的狀態，但那賴政府在面對這個狀態的時候，不是想著要怎麼樣解決問題，不是想著要怎麼樣帶領這個國家前進，反而花絕大多數的時間在搞鬥爭、搞對立。

黃國昌表示，那些酸言酸語，如果說是一般的鄉民講講也就算了，可是如果是執政黨所發出的聲音，「我老實說，真的是讓人感覺到悲哀」，這個執政黨腦袋不曉得裝了什麼東西，重要的事情不做，一天到晚在想的就是怎麼樣鬥臭在野黨，真的讓人看了覺得很難過。

由於民眾黨擬規劃王安祥進入立法院後將負責外交國防委員會，王在該影片中表示，這是第一次代表民眾黨出訪，這次行程真的也令人非常印象深刻，他想藉由這種面對面的大家的溝通，「我想接下來一定會有非常成功、非常關鍵的一些結論」，等回到台灣的時候再報告。

