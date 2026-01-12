　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反滲透法8成不起訴　梁文傑：判決無罪不代表真的無罪

▲▼立法院內政委員會審查反滲透法部分條文修正草案，陸委會副主委兼發言人梁文傑蒞會進行報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院審查反滲透法部分條文修正草案，陸委會副主委兼發言人梁文傑蒞會進行報告。（圖／記者湯興漢攝

記者趙蔡州／綜合報導

立法院12日審查《反滲透法》部分條文修正草案，民進黨立委蘇巧慧詢問，《反滲透法》2023年至去年底超過8成案件都不起訴，質疑《反滲透法》是否無用。對此，陸委會副主委梁文傑，他不認為《反滲透法》沒有作用，但也坦言該法確實有2大問題，有時候已起訴但判決無罪，並不代表真的無罪，只是找不到符合法條的罪證而已，對於修法樂觀其成。

立法院內政委員會12日審查《反滲透法》部分條文修正草案，邀陸委會副主委梁文傑、內政部次長吳堂安等人列席。立委蘇巧慧詢問梁文傑，《反滲透法》上路至今已經6年多，目前成效究竟如何？另外有委員質疑2023年至2025年底，法案有超過8成的案件都不起訴，是否顯示這個法條沒什麼用處？

梁文傑：判無罪不等於沒問題　法條構成要件過於特定

對此，梁文傑表示，他不認為《反滲透法》沒有作用，有時候已起訴但判決無罪，並不代表真的「無罪」，只是找不到對方有符合法條的罪證而已。他也坦言，《反滲透法》確實有2大問題，首先是法條的構成要件非常特定，例如在選罷法部分，只針對已登記參選的，還未登記參選就不算，中共手法永遠比台灣快，不論制訂了何種規定，中共都可以從規定之中找到漏洞去處理。

滲透樣態多元　現行規範難以全面涵蓋

梁文傑接著說，第2項問題是，《反滲透法》規定的罪行遠遠不夠，目前主要是規定政治活動競選有關的社會秩序部分，但如今很多滲透類型是要人製造謠言、打人或潑漆，或是針對物價製造波動訊息、在救災防治時擴大災害與降低政府應變策略，或是製造人民對政府不信任等。

修法樂觀其成　直言法律難追上滲透手法

梁文傑指出，針對各位委員提出的各種罪刑修法，在陸委會的立場來說都是樂觀其成，但他也必須提醒，罪行列舉是有限的，但中共可以叫協力者或滲透對象所做的事情是無限的，《反滲透法》主要問題不在有用或是沒用，是無法跟上中共翻新的腳步，他強調《反滲透法》是有用的，但可以討論一下怎麼完善。

01/11 全台詐欺最新數據

點藍白版未來帳戶三大漏洞　原創者郭國文：我的版本照顧弱勢更多

點藍白版未來帳戶三大漏洞　原創者郭國文：我的版本照顧弱勢更多

藍白日前共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」，而包含綠委郭國文、張雅琳等人，最早在今年3月就提出類似概念。立法院衛生環境委員會今（12日）審查藍白黨團共提的「臺灣未來帳戶特別條例草案」，郭國文點出三漏洞，並呼籲，藍白切勿草率審查，應該讓各個版本都有機會一併討論，才能建構出最完善的制度。

藍白擬「拆審總預算」綠營支持否？　鍾佳濱：表決時是難題

藍白擬「拆審總預算」綠營支持否？　鍾佳濱：表決時是難題

被罵怕！藍白擬先放行TPASS等預算　綠營轟土皇帝：把人民當乞丐？

被罵怕！藍白擬先放行TPASS等預算　綠營轟土皇帝：把人民當乞丐？

搞烏龍？民眾黨酸綠委未看代孕條文就發言　結果是因自家法案還沒送

搞烏龍？民眾黨酸綠委未看代孕條文就發言　結果是因自家法案還沒送

「抱著妻直到斷氣」未聯絡兄弟要分房產！律師哭了

「抱著妻直到斷氣」未聯絡兄弟要分房產！律師哭了

關鍵字：

反滲透法修法立法院陸委會

讀者迴響

