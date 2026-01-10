　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新莊保元宮建宮250週年　三朝祈安建醮醮務局揭匾

▲新莊保元宮建宮250週年。（圖／新北市民政局提供）

▲新莊保元宮建宮250週年，三朝祈安建醮醮務局10日揭匾。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新莊保元宮今（10日）舉辦建宮250週年三朝祈安建醮醮務局揭匾儀式，正式啟動建醮籌備工作。民政局長林耀長代表市長侯友宜出席典禮，除祝賀保元宮建宮250週年，也預祝建醮法會各項活動圓滿順利，並祈求池府王爺與中壇元帥庇佑地方，守護市民安居樂業、合境平安。

醮務局主委、議長蔣根煌表示，新莊保元宮是北臺灣首座由運輸人員共建的廟宇，也是守護交通運輸、出入平安與貿易順利的信仰中心。這次250週年建醮不只是保元宮的重要里程碑，更是新莊地方信仰文化與社會凝聚力的重要象徵。醮務局將齊心協力、分工合作，為地方盡心付出。

▲新莊保元宮建宮250週年。（圖／新北市民政局提供）

▲保元宮醮務局與今日出席貴賓祈求建宮250週年建醮法會各項活動圓滿順利。

民政局長林耀長指出，新莊保元宮長期深耕地方，不僅是重要的信仰中心，也積極投入社會公益，每年捐贈普度物資關懷弱勢，並結合在地企業、社團及宮廟資源，聯合捐贈新莊區清潔隊機車與安全防護用品等設備，造福地方。同時，廟方長期推動地方文史及文化走讀活動，對於文化保存與傳承貢獻良多。

新莊保元宮主委徐勝男表示，保元宮創建於清乾隆41年（西元1776年），至今已有250年歷史。此次建醮規劃於6月28日舉行祈安遶境、10月3日辦理安龍謝土，並於10月20日至11月15日展開建醮系列活動，邀請市民朋友踴躍參與，共同見證新莊宗教文化盛事。

▲新莊保元宮建宮250週年。（圖／新北市民政局提供）

▲保元宮內尚有乾隆41年供案（頂桌）、百年神將等歷史文物，值得駐足觀賞。

民政局補充，保元宮主祀池府王爺、副祀中壇元帥等神明，每年農曆9月9日中壇元帥聖誕時舉行「弄過火」儀式，特色是以檀香粉取代常見的撒鹽米過火方式，該儀式已被登錄為新北市無形文化資產。廟內尚保存乾隆41年供案（頂桌）、百年神將等文物，民眾前往參拜時，也可預約參觀廟內文物陳列室的匾額、神轎、法器等歷史文物，見證地方信仰與文化底蘊，並可走訪鄰近廟街，品嚐在地特色美食，體驗新莊豐富的人文風貌。

▲新莊保元宮建宮250週年。（圖／新北市民政局提供）

▲保元宮內尚有乾隆41年供案（頂桌）、百年神將等歷史文物，值得民眾駐足觀賞。

【更多新聞】

►機車忘停哪竟出招謊報失竊　基隆父子「最貴尋車法」下場慘了

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

►基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

►緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

韌性防災、緊急救護雙線開花台南再奪全國多項大獎

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

更多熱門

相關新聞

黑林鴿誤闖倉儲受傷　新北救治助重返天空

黑林鴿誤闖倉儲受傷　新北救治助重返天空

近日有民眾通報，於新北市八里區臺北港一處物流倉儲內，發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷而無法飛行。新北市動保處接獲通報後，立即派員前往現場救援，並將該鳥帶回動保處醫療中心進行檢查與後續照護。

衛生紙外包裝袋「是專用垃圾袋」　她驚呆

衛生紙外包裝袋「是專用垃圾袋」　她驚呆

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

多元高風險場域挑戰　新北動保強化高空救援能力

多元高風險場域挑戰　新北動保強化高空救援能力

新北「品味貢寮選物所」開幕　打造地方創生新據點

新北「品味貢寮選物所」開幕　打造地方創生新據點

關鍵字：

新北市新莊區保元宮建醮

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面