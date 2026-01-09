機車忘停哪竟出招謊報失竊　基隆父子「最貴尋車法」下場慘了

▲為尋故障機車謊報被偷！基隆父子耍小聰明，反吃上誣告罪判刑。（圖／示意照與本案無關／Pexels）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一對余姓父子2024年10月間，因忘記故障機車的停放位置，竟向警方謊報車輛在瑞芳車站失竊，意圖利用公權力尋車。然而，警方調閱監視器未果後，透過車牌辨識系統，發現機車始終停放在新北市雙溪區路邊，當場揭穿這起謊報事件。父子倆最終為此付出代價，遭基隆地院依誣告罪判處各6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

事件起因於2024年10月28日，余姓男子騎乘機車外出時車輛故障，遂將機車停放在雙溪區梅竹蹊路旁，隨後徒步至火車站搭車返家。事後他忘記停放地點，遍尋不著之下求助父親，兩人卻未選擇正當途徑協尋，反而共同向警方虛報機車在瑞芳火車站遭竊。

基隆警第三分局於2024年11月23日接獲報案後展開調查，調閱瑞芳車站周邊監視器，均未發現機車蹤影，後經車牌辨識系統追查，才確認車輛始終停於雙溪原處，揭發余姓父子的謊報行為。此舉不僅浪費警力資源，更可能使無辜第三人涉入刑事調查風險，因此遭檢方依誣告罪起訴。

法院審理時指出，余姓父子明知機車未失竊，卻為私利虛構犯罪，耗費司法資源且危害司法公正性。考量兩人坦承犯行，依法予以減刑，最終判處各6個月徒刑，得易科罰金18萬元。