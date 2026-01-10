不是烏鴉！黑林鴿誤闖倉儲受傷　新北動保救治助重返天空

▲誤認烏鴉實為罕見迷航鳥，黑林鴿經新北動保處救治順利野放。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日有民眾通報，於新北市八里區台北港一處物流倉儲內，發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷而無法飛行。新北市動保處接獲通報後，立即派員前往現場救援，並將該鳥帶回動保處醫療中心進行檢查與後續照護。

動保處指出，經獸醫師黃仲煜檢視確認，該鳥並非一般常見的烏鴉，而是一隻外觀全黑、羽毛帶有藍綠色金屬光澤的「黑林鴿」。由於外型與烏鴉相似，容易遭到誤認。黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

黃仲煜進一步檢查發現，這隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀。然而，動保處醫療團隊秉持不放棄任何生命的精神，持續提供完善的醫療照護與復健治療，並密切觀察其恢復情形。

歷經兩個多月的治療與照護後，黑林鴿傷勢逐步改善，不僅恢復站立能力，飛行狀況也已達到野外生存標準。經專業評估確認其健康狀況穩定，且具備自主覓食與飛行能力後，動保處於近日擇定適當地點，順利將其野放，讓牠重返自然環境。

動保處長楊淑方提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動的野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959專線或相關單位，以確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。