生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怕遭割頸案乾哥報復！網嘆「被害人個資大公開」　律師教1招護隱私

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

▲楊爸爸、楊媽媽批評凶嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市楊姓少年割頸案23日二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑。受害者父母聽到判決後痛哭，且質疑自己家的資料全部被透露給對方，擔心凶手出獄後，他們會被報復。對此，也有網友納悶拋問，為什麼要把受害者的個資提供給凶嫌？文章引起熱議。

郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑

新北市楊姓少年割頸案23日二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑。被害者家屬楊爸爸質疑，兩凶手服刑假釋後「還不到18歲、可以繼續殺人」，更說《少年事件處理法》只保護凶手，對方的相關資訊都被隱匿，但自己家的資料卻全部透露給對方。

受害者家屬個資被透露　擔心事後被報復

楊爸爸強調，凶手進法庭時，都是大搖大擺，甚至在法官引導他們道歉之前，兩人並沒有主動道歉，這種態度要他們怎麼接受？然而，《少事法》卻是在保護這些人，被害人通通沒被保護到，如果之後凶手假釋出來，「我可能是第一個被殺的」。

楊爸爸也指出，凶手先前在警局恐嚇祕密證人「等我出去你就知道」，讓他現在也擔心「等他出來我就知道」，《少年事件處理法》保護凶手、不透露凶手的資料，然而民事庭卻將他家的全部資料詳細透露給凶手，這要他們怎麼辦？

▲▼新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右），在新北市議員石一佑（中）陪同下出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

網友不解　為何加害方能知道受害方資料

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為啥法院要把受害者家人個資給凶嫌看」為標題發文，提到他實在不解，為什麼受害者家人的個資要提供給凶嫌，這樣有什麼意義？如果是原告，資料就一定要讓被告知道嗎？

貼文曝光後，不少網友熱議，「真的變很奇怪，加害人個資保密，被害人大公開」、「我記得車禍也是這樣啊，資料都被對方掌握得一清二楚」、「台灣法律是用來對付正常人、保護加害人的」。也有網友開酸，「方便加害者報仇啊」、「要讓加害者孝順啊」。

不過，也有網友指出，「這完全是律師疏忽了，他們請的律師沒有提醒他們要申請隱蔽」。但有網友則認為，「還要申請？根本放縱加害者」。

律師說明　可提前申請「隱蔽個資」以保護隱私

根據《中時新聞網》報導，律師劉韋廷指出，如果民眾想要隱蔽個資，可以在開庭程序中以書面方式提供法官，以避免朗讀個人資料，另外也能要求在筆錄中不要記名。換言之，如果有需要的話，民眾可以主動向法庭申請，以保護自身隱私及安全。

12/23 全台詐欺最新數據

怕遭割頸案乾哥報復！網嘆「被害人個資大公開」　律師教1招護隱私

「少事法真的把我打到遍體鱗傷！」楊爸爸心痛大罵，台灣司法已死，更質疑到底是什麼惡法，預期兇嫌郭男、林女被關不到18歲就可以出來，而楊家的個資全都被對方知道，「我可能是第一個被他殺的」、「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。這讓網友也紛紛痛批，「是鼓勵兇手出來報復嗎？」

