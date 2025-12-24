割頸案法官盼家屬「讓凶手孝順」　蘇一峰悲嘆：司法怎麼了

▲新北國中少年割頸案被害人父母，楊爸楊媽。（圖／記者吳銘峯攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市國中生割頸案二審結果出爐，引發關注。醫師蘇一峰連發多則貼文，直言自己「覺得悲傷」，看到法官曾詢問被害者家屬是否願意接受加害少年「孝順」，只因對方未滿18歲、需要被給一次機會，讓他忍不住反問，「這樣誰來給死去的這個孩子機會？」

蘇一峰23日晚間7點左右先是貼文，文中轉述楊父說法，點出令人不安的制度問題。他寫道，依照《少事法》，少年服刑逾三分之一就可以申請假釋，「也就是說判12年，服刑滿4年就可以聲請假釋，4年後就能出獄，#出來還不到18歲」。

他提到楊父的恐懼與憤怒，直言曾被凶嫌恐嚇，「等我出去你就知道」，無奈道「我可能就是第一個被殺的啦！因為我一直要求加重嘛。」蘇一峰轉述，凶嫌還曾在警局恐嚇祕密證人，讓家屬至今仍活在恐懼中，等著那一天的到來。

法官判家屬給機會 醫嘆司法怎麼了

蘇一峰又在9點左右發文，看到法官希望給未成年加害者改過自新的機會，甚至出現「讓凶手孝順被害者父母」的說法，讓他情緒相當沉重。他痛心寫下，「他再也沒有機會給父母在一起長大了」，並以Hashtag點出內心質疑，「#這樣誰來給死去的這個孩子機會」、「#不禁想要問我們的司法怎麼了」。

他同時引用相關新聞指出，新北市2023年國中生割頸案二審，涉案少年、少女被加重刑期為12年與11年，但被害人家屬發聲明痛批，法官一心只想讓加害人有改過自新的機會，甚至曾有法官說出「讓凶手來孝順我們」的話，讓家屬直言這根本是「睜眼說瞎話」，也引爆輿論怒火，批評司法太沒同理心。