社會 社會焦點 保障人權

國中割頸案兇手二審輕判　死者父憂沒幾年就出獄：我第1個被殺

▲▼新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右），在新北市議員石一佑（中）陪同下出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北國中少年割頸案，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右）宣判後出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯、郭玗潔／台北報導

新北市楊姓少年割頸案今天二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，受害者父母聽完判決後崩潰痛哭，質疑兩兇手服刑假釋後「還不到18歲、可以繼續殺人」，更痛批《少年事件處理法》只保護兇手，對方的相關資訊都被隱匿，但自己家的資料卻全部透露給對方，楊爸爸悲憤表示當兇手出獄後，「我可能是第一個被殺的」。

楊爸爸情緒激動，表示兇手兩人進法庭都是「大搖大擺」，在法官引導他們道歉前，兩人根本沒有道歉，這種態度叫他怎麼接受，然而《少事法》卻是在保護這些人，被害人通通沒被保護到，痛批「少事法到底是甚麼惡法？」

楊爸爸認為，《少事法》規定服刑超過1/3就可以請求假釋，也就是郭姓乾哥就算判刑12年，服刑4年後，假釋出來還不到18歲，「可以繼續殺人，再繼續關4年」，而他一直要求法官要加重量刑，「我可能是第一個被殺的」。

楊爸爸指出，兇手之前還在警局恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，自己現在也要擔心「等他出來我就知道」，少事法保護兇手、不透露兇手的資料，然而民事庭卻將他家的全部資料詳細透露給兇手，「這不是逼我們嗎？我的資料全部給一個殺人犯知道，你叫我怎麼辦？準備去死嗎？」，痛哭表示「這算甚麼法律？」

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

割頸案少事法假釋新北家屬聲明

