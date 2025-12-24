乾哥乾妹「進法庭這一幕」　楊爸痛罵惡法！網轟：鼓勵出來報復嗎

網搜小組／劉維榛報導

「少事法真的把我打到遍體鱗傷！」楊爸爸心痛大罵，台灣司法已死，更質疑到底是什麼惡法，預期兇嫌郭男、林女被關不到18歲就可以出來，而楊家的個資全都被對方知道，「我可能是第一個被他殺的」、「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」。這讓網友也紛紛痛批，「是鼓勵兇手出來報復嗎？」

就怕家屬恐成下一個受害者

一名網友在Threads怒轟，新北市國中少年遭割頸案二審宣判出爐，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，受害者父母聽完判決後崩潰痛哭，這讓也難以接受，如果兩人在獄中表現良好弄個假釋，「七折八扣不到十年就可以出來了...出來也是變另一個張文或是鄭捷而已，兒少法根本就是大便！」

該文引來4萬人也痛罵，「受害者爸爸哭著說『把我們的資料全給這些兇手知道』...這是怎麼回事？台灣司法都亂成這樣？是鼓勵兇手出來報復嗎？」「什麼兒少法是大便，是台灣司法整個都是大便」、「兩人出來還是青春年華的20來歲，不用做什麼，還能讓受害家屬怕他們，搞不好還去威迫受害家屬」、「拜託繼續上訴，真的判太輕了」、「支持台灣不能死刑就鞭刑」。

▲楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）



楊爸痛心：我可能是第一個被殺的

原本預期郭姓乾哥與林姓乾妹會被重判30年的楊爸爸痛批，兇手兩人進法庭都是「大搖大擺」，在法官引導他們道歉前，兩人根本沒有道歉，這種態度叫他怎麼接受，然而《少事法》卻是在保護這些人，被害人通通沒被保護到，痛批「少事法到底是什麼惡法？」

楊爸爸認為，《少事法》規定服刑超過1/3就可以請求假釋，也就是郭姓乾哥就算判刑12年，服刑4年後，假釋出來還不到18歲，「可以繼續殺人，再繼續關4年」，而他一直要求法官要加重量刑，「我可能是第一個被殺的」。

楊爸爸指出，兇手之前還在警局恐嚇秘密證人「等我出去你就知道」，自己現在也要擔心「等他出來我就知道」，少事法保護兇手、不透露兇手的資料，然而民事庭卻將他家的全部資料詳細透露給兇手，「這不是逼我們嗎？我的資料全部給一個殺人犯知道，你叫我怎麼辦？準備去死嗎？」，痛哭表示「這算什麼法律？」

乾哥、乾妹家人曾表示：盼孩子接受制裁「好好反省」



回顧悲劇發生在2023年12月25日中午12時許，當時該所國中正在午休，林姓少女跑到隔壁班找人，遭維持秩序的楊姓男學生驅離，林女心生不滿，找來「乾哥」郭姓少年助陣，與楊姓學生展開理論，雙方一言不合，郭姓少年竟拿出預藏的彈簧刀朝楊男頭頸揮砍，當場導致其大量失血倒地，送醫搶救34小時後仍宣告不治死亡。

《ETtoday新聞雲》記者去年曾循線聯繫上家人，「乾哥」的家人表示，孩子犯下大錯，希望能夠在裡頭好好反省；「乾妹」的家人則表示，受害家長失去了一個孩子，希望法院能夠秉公判決，讓女兒能在裡面好好反省、改過自新。