乾哥割頸判12年！律師點出「最氣人關鍵」爆心痛：誰會甘心？

震驚社會的新北市國中少年遭割頸案，今（23）日由高等法院做出二審判決，將涉案的郭姓乾哥與林姓乾妹，分別加重改判為12年與11年徒刑。對此，律師李怡貞直言，受限於《少年事件處理法》規定，此刑度已屬法律框架下的「重判」，但對於一名資優生慘遭刺殺奪命，且加害者出庭態度依然傲慢、毫無和解誠意，她認為，以人情公義而言，這仍是社會大眾無法接受的結果。

法規限制難判無期 律師揭加害者法庭傲慢

本案源於112年，郭姓少年為替乾妹出氣，竟持刀刺殺同校國中生多刀致命。一審分別判處兩人9年與8年有期徒刑，二審高院則採納檢方意見，參考醫療與再犯風險評估後裁定加重刑期。

李怡貞表示，由於犯嫌身分受限，無法判處民眾所期待的無期徒刑，「法律的規定，我想不管是一審或是二審的法官都有在斟酌，其實以少年的身分來說，我認為算是重判；但是以人情來說，這樣的刑度是沒有人可以接受的結果。」

除了刑度爭議，加害者方消極的處理態度，也令人氣憤又心寒。她指出，案發至今被告家屬未積極談和解，民事訴訟若持續拖延，受害者家屬極可能「只得到一張債權憑證」；不僅如此，被告在二審出庭時，竟展現出吊兒郎當、無所謂的態度，這讓她不禁質疑，少年入獄究竟是去反省，還是去去學習擺爛，甚至是去拓展黑暗勢力的人脈。

痛心資優生枉死 律師質疑社會公義與教育方針

李怡貞提到，受害少年是爸媽辛勤栽培、性格耿直的數理資優生，卻因瑣事慘遭殺害，她憤慨表示，「因為這些不值得的雜碎而枉然送命，誰會甘心？」

曾任風紀股長的她，看見受害少年因管理秩序而喪命，也感到格外刺心。她忍不住反思，在現今社會的風氣下，見義勇為是否反而成為被「棒打出頭鳥」的標靶？這讓許多家長在教育下一代做正確的事時，陷入極大的掙扎。

培養「內外實力」：律師分享實戰教育觀

針對不安的校園環境，李怡貞也分享了自己的育兒策略。她認為，在孩子尚未具備足夠實力前，應避免硬碰硬，她平時會透過運動與武術訓練女兒的反應力，甚至藉由電玩遊戲培養應變直覺。

李怡貞形容這是一種潛移默化的教育，「和女兒一起打薩爾達，潛移默化應對各種怪物的情境，打不過就跑，否則真的會死很多次。」

最後，她強調，唯有當實力與武器漸漸增強後，才能勇敢面對威脅，「打贏的唯一的方式，就是累積實力。世界很破爛，但願我們都不要灰心也還有力氣縫補。」

