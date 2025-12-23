割頸案二審判12年！被害家屬訴司法已死　侯友宜：加害者應從重量刑

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市某國中郭姓少年為替林姓少女出氣，民國112年持刀刺殺同校國中生，一審將郭及林各判9年、8年，上訴後，二審台灣高等法院23日將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年。新北市長侯友宜今（23日）受訪時表示，加害者應該要從重量刑，讓正義能夠回歸。

該案發生於2023年12月25日中午，新北市某高中附設國中部15歲楊姓國三男學生，要求一位到班上找朋友串門子的別班林姓女同學離開教室，以免打擾同學午休。林姓少女覺得受委屈，找15歲郭姓「乾哥」訴苦，乾哥為乾妹出氣，持預藏的彈簧刀朝楊姓男學生割頸狂刺10刀，殺害男學生。

案發後震驚社會，一審將郭姓少年判刑9年、林姓少女判刑8年。案件上訴二審，高等法院審理後，23日改判郭姓少年12年、林姓少女11年。被害人家屬非常不滿，直呼不能接受。楊媽媽更大罵：「別人囝仔死不完！」，認為法院只有保護加害人，沒有保護被害人。

對此，侯友宜表示，他完全能夠感受到被害者的傷痛，司法正義是最後一道防線，應該要回復讓被害者的傷痛能夠減少到最低，所以對加害者我們更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

