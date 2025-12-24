SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

▲すき家（SUKIYA）。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

すき家（SUKIYA）是來自日本的牛丼連鎖餐廳，最近有網友在すき家品嘗到一樣令他驚豔的品項，讚到想問店員是什麼牌子，「有沒有すき家的店員可以偷偷跟我說，伯爵茶是哪個牌子的？真的超好喝」，話題意外爆共鳴，許多人也敲碗求解答。

一名網友近日在Threads發文，表示自己喝到すき家（SUKIYA）的伯爵茶後大為驚豔，忍不住好奇詢問「有沒有すき家的店員可以偷偷跟我說伯爵茶是哪個牌子的」，直呼真的超級好喝，「少數茶有糖還超好喝的欸！」

求伯爵茶品牌 大票也敲碗：真的好喝

貼文曝光後，瞬間釣出一大票同樣愛上這杯伯爵茶的網友，「真的很好喝，上禮拜店裡喝完一杯，又外帶一杯，回家加牛奶，伯爵奶茶更好喝」、「真的好喝！伯爵茶喝一半之後，再加附贈的麥茶也很讚！」留言區於是直接變成大型「卡位等答案」現場，討論熱度持續飆高。

貼文引起共鳴後，有網友分享，自己曾嘗試唐寧（Twinings）的伯爵茶，認為風味相當接近，是會在家裡泡來喝的等級。其中，就有前店員透露，門市收到的茶飲本來就是液體，並非茶包沖泡，就連店員本人其實也不知道實際品牌，「冰塊是公司規定要加四顆，說沒有加的話會太甜。」

另外，曾有網友在PTT的WomenTalk板上，以「在此宣布最好喝紅茶霸主」為標題發文，提到若想喝紅茶，他會特別想推薦全家的仙女紅茶，以及摩斯紅茶，兩家在「紅茶界」都算表現得非常出色。

貼文曝光後，不少網友也直呼，「同意，這兩款味道很接近，好喝會回甘」、「摩斯紅茶真不錯」、「摩斯紅茶真的最頂」、「兩個都服！仙女紅茶好喝」。不過也有網友則認為，「摩斯過譽」、「MOS很普還太甜」、「仙女紅以前的比較好喝」。

另還有網友分享，「一手私（藏世界紅茶）呢」、「一手私藏啊」、「推一手的琥珀紅茶」、「娜杯紅茶（迷客夏），雖然停賣了」、「統一麥香跟純喫茶才是王者」、「每朝無糖紅茶」、「日月潭紅玉微熱山丘的」。話題引發討論。