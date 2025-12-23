在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人收到信用卡帳單後，會確認消費明細。就有網友最近在看Outlet聯名信用卡的交易記錄時，發現自己在「2樓男廁」有多筆消費，忍不住笑呼「我到底在男廁刷了什麼」，引發眾人熱議。

原PO在Threads貼出聯名卡交易記錄，其中有5筆台中北館2樓男廁的消費，金額從96塊到1826塊不等，「沒想到LaLaport男廁可以刷卡…仔細回想我到底在男廁刷了什麼？」後來查詢記帳App，才發現其中一筆其實是3樓餐廳的消費，但不知為何系統卻顯示成2樓男廁，讓整個消費紀錄看起來超荒謬。

貼文引發大量網友湧入留言，有人開玩笑說，「廁所內的交易出了廁所就不要過問，我還以為這是常識」、「有錢人的生活就是這麼噗屎無華」、「你能在廁所刷這麼多，要不要看個腸胃科啊」、「男廁的消費可以到4千，買了幾卷衛生紙？」「交收的地點曝光，對你我都不利，我一直以為你是老手了。」

還有卡友也分享自己的交易記錄，「你好我是女廁」、「你好我是親子廁 因為買了31冰淇淋。」只見上面分別註記「台中北館1樓女廁」、「台中北館2樓親子廁」。其中有網友則解釋，「Apple Pay的交易明細店家是抓定位的，要看銀行App的比較準」、「因為是Apple Pay，他會用地標跟其他資料去自動判斷。」