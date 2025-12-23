　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼：沒點開的彈跳視窗

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，點進常見的追劇網想追劇，結果被彈跳視窗害慘，明明沒有點開頁面，信用卡仍遭盜刷多筆海外機票與飯店費用，被刷了273到332美金（約新台幣8595～10452元），讓他又氣又傻眼，貼文引發討論。

原PO近日在Threads氣呼，再也不用有的沒的追劇網頁了，自己原本只是正常追劇，卻因為追劇網站的彈跳視窗太多，即使關掉、沒點進去，還是被詐騙網頁盜刷信用卡，被刷了好幾筆海外訂機票、飯店的消費紀錄，讓他相當崩潰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也補充，盜刷後有跟銀行核對本人資料，百思不解怎麼盜刷？詢問盜刷銀行，行員有提供詐騙網站，結果他一查，就是那陣子看劇時，常常跳很多彈跳網頁的網站，「其中一個就是藍色頁面訂飯店機票的那一個」。

原PO也強調，自己有訂閱影音平台，但因為有些冷門片沒有上架，所以才會使用別的追劇網站。就有人秒懂，「前陣子關掉重整一直跳廣告，跳到超不爽，隔一天就換別的了～只不過追個劇讓我按廣告按到要瘋了。」

看劇網站藏陷阱　過來人兩招防盜刷

貼文曝光後，有網友指出，現在搜尋追劇網站很容易跳出假網站，網址看似相同，其實早就被改過，廣告多又夾帶詐騙頁面，真正的網站網址並不一樣；也有人分享自己手機被廣告搞到當機，或建議開啟擋廣告瀏覽器、直接使用正版串流平台，才能避免風險。

留言區也出現不少批評聲音，有人直言「貪小便宜損失更多」，質疑原PO行為；但也有網友緩頰，認為不少非主流戲劇確實難以在正版平台看到，不該一味獵巫。原PO也回應，自己其實有付費串流，只是有些冷門劇真的找不到正版來源，強調自己並非完全不支持正版，只是來源有限，也感謝許多網友私訊分享更多合法平台。

有網友則熱心建議，「銀行APP可以把海外信用卡鎖起來，我常使用的都鎖住海外，或是限制只能刷海外2000元。」「Brave瀏覽器會擋網頁廣告可以試試看」、「要裝ad block，我還想說你看的我也常看，怎麼我沒事。」還有人直嘆，「彈跳視窗一堆，真的按到快瘋掉，結果還被盜刷」、「Google搜尋真的一堆假網站，很容易中招」、「這些錢都夠訂閱串流好幾年了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／余家昶確定入祀忠烈祠！
國中割頸案「乾哥」判12年　死者父：出獄後我第1個被殺
快訊／張文父母下跪道歉！
南西誠品堆滿花　白衣騎士姊姊心碎卡片：社會病態
余家昶母「不怨張文」　展大愛喊：和他父母沒關係
宵夜吃到「刀片饅頭」！店家不認帳　衛生局出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

南台灣手術量新高　聖馬爾定機械手臂膝關節置換突破250例

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼：沒點開的彈跳視窗

吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

明年228連假離島航線釋出8.1萬個機位　12/29開放預訂

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

TPASS預算卡關補助恐開天窗　公路局：民眾仍可使用

華航開放空服員穿黑色運動鞋執勤　明年起上路

高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

王ADEN遭炎上！他看片段不解「毀掉絕佳機會」　嘆：心胸太狹窄

幾歲就算老人？「年輕人的答案」太殘酷　網笑：嗨完要多休息幾天

南台灣手術量新高　聖馬爾定機械手臂膝關節置換突破250例

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼：沒點開的彈跳視窗

吳念庭父子代言路口安全　過馬路「像打擊一樣要專心」

明年228連假離島航線釋出8.1萬個機位　12/29開放預訂

大法官不必充當義勇急先鋒

沉浸在檜木香裡！木材工廠二代轉型民宿　東大門夜市開車10分鐘

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡交易記錄笑哭：刷了什麼

陽明：市場整體不確定性偏高　能見度到明年Q1

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

跨年維安升級！高雄重兵部署1200警力　今實地兵棋演練

網紅注意！明年起創作收入要報稅　6／30前申報不罰

村上宗隆落腳芝加哥是道奇最佳劇本？　隊媒撰文揭衛冕軍「按兵不動」內幕

吃錯等於吃油！營養師教你挑對起司　補鈣又不怕胖

快訊／2歲孩右腳骨碎！新北夫妻騎車載兒...撞違停車3人噴飛

【張文犯案全過程曝】5度變裝騎2交通工具　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

變天！　「全台有雨」時間曝

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

冬至後「五大強運生肖」　

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

小店徵人「行政人員實領5萬5」！網看傻：老闆賺爛

快訊／15:46發生有感地震！初估最大震度3級

更多熱門

相關新聞

男交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

男交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

一名男子為辦理「辦理青年創業貸款」，落入詐團手中，對方宣稱「可以將帳戶做得更漂亮」，竟將名下兩間商行的銀行帳戶，拱手交給自稱「林先生」或「阿華」使用。這些帳戶隨即成為洗錢工具，短短兩個月內，就有多達12名無辜民眾遭假投資手法詐騙，將總計超過2,538萬元的血汗錢匯入帳戶內，遭依加重詐欺罪判處7月徒刑，併科罰金6萬元。

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

鉛錫包黃金幫洗9億黑錢　銀樓老闆慘了

鉛錫包黃金幫洗9億黑錢　銀樓老闆慘了

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰好手黃玉霖當代言

潮州警公布打詐成果　滑輪溜冰好手黃玉霖當代言

1夜市逛到鐵腿還走不完！在地人淡定：才3000坪

1夜市逛到鐵腿還走不完！在地人淡定：才3000坪

關鍵字：

追劇詐騙信用卡盜刷彈跳視窗機票Threads

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面