追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼：沒點開的彈跳視窗

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，點進常見的追劇網想追劇，結果被彈跳視窗害慘，明明沒有點開頁面，信用卡仍遭盜刷多筆海外機票與飯店費用，被刷了273到332美金（約新台幣8595～10452元），讓他又氣又傻眼，貼文引發討論。

原PO近日在Threads氣呼，再也不用有的沒的追劇網頁了，自己原本只是正常追劇，卻因為追劇網站的彈跳視窗太多，即使關掉、沒點進去，還是被詐騙網頁盜刷信用卡，被刷了好幾筆海外訂機票、飯店的消費紀錄，讓他相當崩潰。

他也補充，盜刷後有跟銀行核對本人資料，百思不解怎麼盜刷？詢問盜刷銀行，行員有提供詐騙網站，結果他一查，就是那陣子看劇時，常常跳很多彈跳網頁的網站，「其中一個就是藍色頁面訂飯店機票的那一個」。

原PO也強調，自己有訂閱影音平台，但因為有些冷門片沒有上架，所以才會使用別的追劇網站。就有人秒懂，「前陣子關掉重整一直跳廣告，跳到超不爽，隔一天就換別的了～只不過追個劇讓我按廣告按到要瘋了。」

看劇網站藏陷阱 過來人兩招防盜刷

貼文曝光後，有網友指出，現在搜尋追劇網站很容易跳出假網站，網址看似相同，其實早就被改過，廣告多又夾帶詐騙頁面，真正的網站網址並不一樣；也有人分享自己手機被廣告搞到當機，或建議開啟擋廣告瀏覽器、直接使用正版串流平台，才能避免風險。

留言區也出現不少批評聲音，有人直言「貪小便宜損失更多」，質疑原PO行為；但也有網友緩頰，認為不少非主流戲劇確實難以在正版平台看到，不該一味獵巫。原PO也回應，自己其實有付費串流，只是有些冷門劇真的找不到正版來源，強調自己並非完全不支持正版，只是來源有限，也感謝許多網友私訊分享更多合法平台。

有網友則熱心建議，「銀行APP可以把海外信用卡鎖起來，我常使用的都鎖住海外，或是限制只能刷海外2000元。」「Brave瀏覽器會擋網頁廣告可以試試看」、「要裝ad block，我還想說你看的我也常看，怎麼我沒事。」還有人直嘆，「彈跳視窗一堆，真的按到快瘋掉，結果還被盜刷」、「Google搜尋真的一堆假網站，很容易中招」、「這些錢都夠訂閱串流好幾年了。」