常搭計程車快載！眾人狂推1APP「上車先掃執業登記證」自保

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因為發生隨機殺人案事件，最近不少人都感到不太平。就有網友在Threads分享搭乘Uber、計程車時的自保小技巧，就是使用內政部警政署APP中的「守護安全」功能，不只實用，操作也直覺，貼文曝光後引起不少網友關注與轉傳。

有網友表示，自己常搭Uber或計程車，因此特別推薦警政署APP「警政服務」。他指出，APP裡有個「守護安全」，這個功能可以在搭車時即時定位並連線回傳，一定要開啟；同時，還能掃描計程車駕駛人的執業登記證QR Code，確認司機身分。APP內也能透過即時地圖查看目前所在地，若遇到狀況，還能直接視訊或一鍵110報案，功能相當齊全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友也分享相同經驗，指出只要在警政署APP裡開啟「守護安全」，上車先掃描司機的登記證QR Code，系統就會自動開啟定位，若發生危險可即時回報。這個設計讓人安心許多，「晚上搭計程車再也不怕了」，並呼籲身邊朋友，尤其是女生一定要下載。

不少網友也在留言區力挺這項功能，「深夜搭車真的很需要這個」、「超級重要！擴！有搭計程車需求的趕緊下載APP」、「在做這些事之前，請先確認手機是有足夠電量的…不然還沒來得及用直接沒電就白搭了。」也有人補充，「記得載完要進去認證喔！點左上角／使用攻略／使用者認證。」