　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常搭計程車快載！眾人狂推1APP「上車先掃執業登記證」自保

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

因為發生隨機殺人案事件，最近不少人都感到不太平。就有網友在Threads分享搭乘Uber、計程車時的自保小技巧，就是使用內政部警政署APP中的「守護安全」功能，不只實用，操作也直覺，貼文曝光後引起不少網友關注與轉傳。

有網友表示，自己常搭Uber或計程車，因此特別推薦警政署APP「警政服務」。他指出，APP裡有個「守護安全」，這個功能可以在搭車時即時定位並連線回傳，一定要開啟；同時，還能掃描計程車駕駛人的執業登記證QR Code，確認司機身分。APP內也能透過即時地圖查看目前所在地，若遇到狀況，還能直接視訊或一鍵110報案，功能相當齊全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一名網友也分享相同經驗，指出只要在警政署APP裡開啟「守護安全」，上車先掃描司機的登記證QR Code，系統就會自動開啟定位，若發生危險可即時回報。這個設計讓人安心許多，「晚上搭計程車再也不怕了」，並呼籲身邊朋友，尤其是女生一定要下載。

不少網友也在留言區力挺這項功能，「深夜搭車真的很需要這個」、「超級重要！擴！有搭計程車需求的趕緊下載APP」、「在做這些事之前，請先確認手機是有足夠電量的…不然還沒來得及用直接沒電就白搭了。」也有人補充，「記得載完要進去認證喔！點左上角／使用攻略／使用者認證。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／17:47規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱
快訊／國家警報大響！17:47發生有感地震
醫質疑「健保價太低」害氣喘藥退出台灣　藥廠澄清：全球停產
不只陳素月！　民進黨拍板童子瑋參選2026基隆市長
通過藍白協商　國民黨：竹市、宜蘭、嘉市、新北共推能贏的人
超辣日本留學生狂言「擇偶只愛DDD」！本尊找到了
明愈晚愈冷！低溫探10度　北台灣防較大雨勢
快訊／才閃辭！李明峯遭約談偵訊　檢調8路大搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

明年228連假臺金航空疏運啟動　12／29上午開放訂位

故宮「維安升級」防範攻擊　「翠玉白菜」預計春節歸隊亮相

60年一遇！2026「赤馬紅羊劫」5生肖最慘　注意事項一次看

2間寶雅只隔30m「招牌顏色不同」！官方解惑...網笑：進去都會散財

SUKIYA「1品項」驚艷他！大票也敲碗品牌：回家加牛奶更好喝

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

拿葉克膜比喻京華城　柯文哲：重來一次不像蔣萬安因噎廢食

停車場牽車！愛車「爆唱聖誕歌」一族群秒懂　共鳴笑噴：社死

張善政就職三週年拍板「桃園NEXT未來工程」　推動第二行政園區

傑克羅素犬叼「1公斤槓片」滿場跑　飼主曝大力士事蹟

長榮「台北-洛杉磯」航班訊號異常　轉降大阪關西機場

迎戰日本夢幻陣容　曾豪駒：不預設差距、專注做好自己

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

【惡作劇惹禍】「高雄捷運有炸彈客！」　20歲男手癢按警鈴遭聲押

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

更多熱門

相關新聞

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人

這樣做真的好嗎？一名男網友在Threads上PO出一段影片，標題寫著「當女友很會精打細算」，內容顯示兩人去草莓園採草莓，女友拿著剪刀將上面多餘的蒂頭修剪，坦言重量會比較輕，能省到錢。影片曝光後，遭到網友砲轟「窮就吃橘子，不用這麼可憐好嗎！」

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡明細笑哭

在「2樓男廁」消費5筆！他曝聯名卡明細笑哭

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼

追冷門劇被「盜刷1萬塊」！他一找來源傻眼

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

1夜市逛到鐵腿還走不完！在地人淡定：才3000坪

1夜市逛到鐵腿還走不完！在地人淡定：才3000坪

關鍵字：

搭車警政署Uber計程車自保Threads

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

快訊／45年老牌紡織廠新昕纖龜山廠驚爆熄燈！　近90名員工資遣

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面