　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是果汁紅酒！新人婚禮請賓客「喝這1杯」　網讚：會很開心

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少新人會在菜色上發揮巧思，最近有網友吃喜酒，發現桌上的飲品除了常見的可樂與果汁，竟然每個人都有一杯50嵐的波霸奶茶，不禁驚呼「婚禮進化了」。貼文引發熱議，「每桌每人一杯（還大杯含珍珠），費用搞不好比開紅酒還貴」、「留未來要結婚的友看，我要喝，先點了，阿華田+波霸去冰無糖！」

有網友在Threads分享「現在婚禮已經進化到每人一杯珍奶了」，甚至台上還有珍奶塔。照片中可見，圓桌上擺著罐裝可樂、汽水與果汁，但最吸睛的，莫過於每個位子前都放了一杯50嵐，是中杯微冰1分糖的波霸奶茶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

手搖飲超夯　一票敲碗鹹酥雞

貼文曝光後引發大量討論，許多網友紛紛大讚，相較於果汁或需要分裝的飲料，手搖飲不僅更受歡迎，喝不完還能整杯帶走，也不用一直麻煩同桌幫忙倒飲料，直呼這樣的安排「太貼心」，「這比要一直倒飲料好太多了，每次喝完都不知道要去哪裡找人倒」、「我參加婚禮如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶，喝不完還能帶走」、「每桌每人一杯，還大杯含珍珠，費用搞不好比開紅酒還貴，真的下重本」。

▲▼50嵐。（圖／記者董美琪攝）

▲50嵐。（資料照／記者董美琪攝）

也有人開玩笑表示，如果再搭配鹹酥雞，根本就是年輕人夢幻組合。留言處還有不同聲音出現，有網友提醒波霸奶茶熱量高、容易產生飽足感，若一開始就喝太多，可能會影響後續吃菜的戰力；另外也有人精算成本，指出每桌每人一杯知名手搖飲，費用恐怕比開紅酒還高，新人真的很敢花。「一杯就飽了，後面的菜怎麼辦」、「珍奶雖然讚，但熱量真的不低」、「這才是年輕人的婚禮，果汁真的可以退場了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
送飲料炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水
12歲少女被賣到東京賣淫！　惡母上銬遣返畫面曝
山本由伸爆與「節目第一美女」分手！　世界大賽影片是別人
快訊／三上悠亞來了！　背號選25號親曝原因
朱孝天反擊阿信「場面話」！　酸舞台照：截張好看的很難嗎
快訊／痛失台北跨年演出！　男歌手緊急聲明致歉
北市捷運警隊挨轟　隊長曝艱辛內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台師大邀英日名師寒假開永續課程　開放社會人士選課

不是果汁紅酒！新人婚禮請賓客「喝這1杯」　網讚：會很開心

日本人寧去南韓也不來台灣？內行點出3大致命傷： 自己人都嫌

乾哥割頸判12年！律師點出「最氣人關鍵」爆心痛：誰會甘心？

2026本島最早日出6:35在恆春！跨年各地日落曙光時間一次看

不只修飾外表更提升自信　海芙電波打造亮眼年末氣色

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

空勤總隊直升機訓練期間「駕駛艙冒煙」　運安會立案調查

迎接2026新北跨河煙火狂放3.5萬發！淡水、八里「10大絕美觀賞點」不藏私公開

一票疑張文是「對岸花錢的死士」　劉宇揪存摺細節：不採信

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

台師大邀英日名師寒假開永續課程　開放社會人士選課

不是果汁紅酒！新人婚禮請賓客「喝這1杯」　網讚：會很開心

日本人寧去南韓也不來台灣？內行點出3大致命傷： 自己人都嫌

乾哥割頸判12年！律師點出「最氣人關鍵」爆心痛：誰會甘心？

2026本島最早日出6:35在恆春！跨年各地日落曙光時間一次看

不只修飾外表更提升自信　海芙電波打造亮眼年末氣色

高雄男喊「張文我的人」被逮！八字鬍超眼熟　台大發雞排他也在

空勤總隊直升機訓練期間「駕駛艙冒煙」　運安會立案調查

迎接2026新北跨河煙火狂放3.5萬發！淡水、八里「10大絕美觀賞點」不藏私公開

一票疑張文是「對岸花錢的死士」　劉宇揪存摺細節：不採信

果然匯台北新光站前店今開幕　100多道料理吃到飽「還有7新菜」

「七期賠售王」魔咒未解！高樓層賠500萬出場　單價跌回10年前

美國全面封殺外國無人機　大疆：限制消費者選擇自由

2天前才修過！高雄時代大道路面下陷　害騎士自摔慘縫12針

流感增16重症6死　6旬婦發燒畏寒「反覆心跳停止」搶救3周亡

天后張清芳久違回歸電視獻唱　影后張艾嘉平安夜當說書人

ET民調／南投10大政策平均滿意度78.6%　許淑華施政滿意度獲84.4%肯定

可成遭爆因機密外洩撤出中國　公司澄清：是主動出擊策略轉型

男輕信「美化金流」陷阱　交出2帳戶洗錢2538萬！判刑7月罰6萬

官員示警赴「這3國」恐被送中　外交部：視情勢調整旅遊警示

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD

生活熱門新聞

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

變天！　「全台有雨」時間曝

明變天！　「全台有雨」挑戰冷氣團時間曝

探10℃！　更強冷空氣明南下

冬至後「五大強運生肖」　

挑戰冷氣團！　最低溫時間曝

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

「健檢正常為何罹癌」　名醫點出殘酷真相！

小店徵人「行政人員實領5萬5」！網看傻：老闆賺爛

大閘蟹退燒！　養殖戶虧10年「100萬隻剩30萬」

更多熱門

相關新聞

UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水漂

UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水漂

張文隨機殺害民眾造成3死11傷，各界哀悼傷亡的無辜民眾，但手搖飲「UG Tea」遭批置入性行銷，引發討論。事實上，UG中山南西店在本月才開幕，經查房東是由交通部100%持股的臺鐵公司，專家估該店面月租40萬元。

1夜市逛到鐵腿還走不完！在地人淡定：才3000坪

1夜市逛到鐵腿還走不完！在地人淡定：才3000坪

「脆」也可以買房？永慶房屋1表幫比較

「脆」也可以買房？永慶房屋1表幫比較

金宇彬、申敏兒的婚禮小物藏心意

金宇彬、申敏兒的婚禮小物藏心意

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

關鍵字：

婚禮喜酒飲料珍珠奶茶手搖飲婚宴50嵐新人Threads

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

快訊／五月天阿信「摔落2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面