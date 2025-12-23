不是果汁紅酒！新人婚禮請賓客「喝這1杯」　網讚：會很開心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少新人會在菜色上發揮巧思，最近有網友吃喜酒，發現桌上的飲品除了常見的可樂與果汁，竟然每個人都有一杯50嵐的波霸奶茶，不禁驚呼「婚禮進化了」。貼文引發熱議，「每桌每人一杯（還大杯含珍珠），費用搞不好比開紅酒還貴」、「留未來要結婚的友看，我要喝，先點了，阿華田+波霸去冰無糖！」

有網友在Threads分享「現在婚禮已經進化到每人一杯珍奶了」，甚至台上還有珍奶塔。照片中可見，圓桌上擺著罐裝可樂、汽水與果汁，但最吸睛的，莫過於每個位子前都放了一杯50嵐，是中杯微冰1分糖的波霸奶茶。

手搖飲超夯 一票敲碗鹹酥雞

貼文曝光後引發大量討論，許多網友紛紛大讚，相較於果汁或需要分裝的飲料，手搖飲不僅更受歡迎，喝不完還能整杯帶走，也不用一直麻煩同桌幫忙倒飲料，直呼這樣的安排「太貼心」，「這比要一直倒飲料好太多了，每次喝完都不知道要去哪裡找人倒」、「我參加婚禮如果看到每人一杯珍奶，我會很開心耶，喝不完還能帶走」、「每桌每人一杯，還大杯含珍珠，費用搞不好比開紅酒還貴，真的下重本」。

也有人開玩笑表示，如果再搭配鹹酥雞，根本就是年輕人夢幻組合。留言處還有不同聲音出現，有網友提醒波霸奶茶熱量高、容易產生飽足感，若一開始就喝太多，可能會影響後續吃菜的戰力；另外也有人精算成本，指出每桌每人一杯知名手搖飲，費用恐怕比開紅酒還高，新人真的很敢花。「一杯就飽了，後面的菜怎麼辦」、「珍奶雖然讚，但熱量真的不低」、「這才是年輕人的婚禮，果汁真的可以退場了」。