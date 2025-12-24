採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

▲民眾到草莓園採草莓，為了省錢將蒂頭全都修剪。（圖／Threads／@fu_cheng122）

圖文／CTWANT

這樣做真的好嗎？一名男網友在Threads上PO出一段影片，標題寫著「當女友很會精打細算」，內容顯示兩人去草莓園採草莓，女友拿著剪刀將上面多餘的蒂頭修剪，坦言重量會比較輕，能省到錢。影片曝光後，遭到網友砲轟「窮就吃橘子，不用這麼可憐好嗎！」

一名男網友和女友去採草莓，配文寫下「這樣做……有比較省嗎？會不會老闆最近結帳，都看到這種草莓……」影片內容顯示，女友拿著採草莓的剪刀，對著蒂頭上多餘的葉子修剪，每顆都剪的短短的，女友表示因為草莓是秤重的，所以要給草莓「剃頭髮」。

男友在旁邊問「這樣會感覺比較輕一點？」女友則回「比較輕！10顆加起來可能就100克了！」當兩人拿去結帳時，老闆也沒對此表示什麼，只告訴他們價格，影片兩人最後還問網友們「你們覺得有省到嗎？」

豈料，許多網友並不支持原PO女友的行為，紛紛批評「你剪了整盒可能都沒一顆草莓重」、「只有我覺得這樣蠻沒品的嗎？」「這種女朋友真的不要也罷」、「蕭貪的人真的有夠噁」、「10顆100克？有10克就偷笑了」、「另一半這樣我會滿生氣的耶，又沒多少錢」、「要不要連籽也夾一夾？」「看到這種跟中國一樣low的作風真的很無言」。

一名草莓園老闆也在底下解答，修剪多餘蒂頭會使草莓容易受傷且不保鮮，至於原PO女友稱可以省錢的部份，老闆則展現高EQ回覆「您的工時費比較高。」

