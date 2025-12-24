五月天台中演唱會交通懶人包　一圖看懂4大免費接駁車路線

▲五月天台中演唱會本周六起登場，市府公布4大免費接駁車路線，也提醒大家盡量搭乘大眾運輸工具前往。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場將於12月27日（六）起在洲際棒球場熱力登場，共6場演出，每場預計吸引逾2萬名樂迷到場。因應人潮與車流湧入，演唱會期間將實施交通管制。台中市新聞局長欒治誼建議歌迷搭乘接駁車或大眾運輸前往會場，避免自行開車。

欒治誼指出，活動主辦方規劃4條免費接駁車路線，分別自高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）發車，可直達洲際棒球場周邊，下車後即可步行進場，減少轉乘與等待時間。

▲新聞局預估，五月天演唱會每場預計吸引逾2萬名樂迷到場，演唱會期間將實施周邊道路交通管制。（圖／市府提供）



新聞局預估，五月天演唱會每場預計吸引逾2萬名樂迷到場，演唱會期間將實施周邊道路交通管制。跨年場次周邊道路管制時間為當日晚間16時起至翌日凌晨2時；其餘5場演唱會（12月27日、12月28日、1月1日、1月3日及1月4日），周邊道路管制時間則為當日14時起至凌晨0時。

跨年場次管制範圍包括四平路（環中路至四平路568巷）、洲際路（四平路至洲際二街）、豐樂一街（環中路至昌平路）、洲際一街（洲際路至榮平街）及崇德十九路（崇德路至昌平路）；其餘場次管制範圍大致相同，惟洲際路管制路段將縮小為四平路至豐樂一街。

另，洲際棒球場周邊人行道全數供行人通行，機車禁止停放，警方將加強取締違規停車，呼籲民眾遵守相關規定，避免受罰。