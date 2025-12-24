　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／「就在我眼前被輾斃！」女騎士死亡瞬間　後車駕駛驚悚直擊

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區昨(23)日傍晚驚傳死亡車禍，一名57歲的吳姓女騎士，於傍晚5時許從環中路一段的果菜市場騎車出來，疑似未注意幹道來車，直接與一輛由46歲謝姓男子駕駛的聯結車發生碰撞。吳女當場被捲入大車輪底，慘遭輾過，警消獲報到場時她已受重傷，緊急送醫後仍宣告不治。

▲「就在我眼前被輾斃！」後車駕駛目睹死亡瞬間崩潰：她沒減速衝出。（圖／民眾提供）

▲「就在我眼前被輾斃！」台中市發生死亡車禍，肇事車輛後方轎車駕駛目睹死亡瞬間。（圖／民眾提供）

一名當時行駛在聯結車後方的駕駛，其行車紀錄器也拍下這驚悚瞬間。他透露，事發時正值下班尖峰時段，路上車多，所有車輛速度其實都不快。當他看見吳姓女騎士疑似未減速就從市場大門騎出時，內心才剛閃過「這樣太危險」的念頭，沒想到下一秒，吳女就在他眼前就遭聯結車吞噬倒地，畫面令人怵目驚心。

肇事的謝姓聯結車駕駛驚魂未定地向警方表示，該路段因緊鄰市場，車流本就複雜，又沒有設置紅綠燈號誌，因此他行駛時特別放慢速度，也有預留空間給可能竄出的機車。

謝男指稱，雖然他當下立刻踩煞車，但反應時間完全不夠，根本就來不及。從後方車輛的畫面也證實，聯結車在看到吳女身影後煞車燈隨即亮起，但仍無法避免悲劇。

台中市警第六分局表示，經初步調查，謝姓駕駛持有合格駕照，且酒測值為零，無毒品反應。整起事故的詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查與釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

恐怖瞬間曝！高雄男闖紅燈連撞4機車釀4傷 　騎士噴飛肋骨斷

獨／「就在我眼前被輾斃！」女騎士死亡瞬間　後車駕駛驚悚直擊

隨機砍人案後緊繃！新蘆線老翁、年輕女口角　1遭踹膝1被扯髮

補習班狼師2個月內4度猥褻3女童　隔衣摸胸拒認罪二審重判7年

賠掉岳母「雲仙樂園」又挪公款　前進航空創辦人涉侵占1.6億

高呼審判長「虎頭鍘斬林俊言」　應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

東進武嶺沒力了「凍到皮皮剉」　2高中生全身發抖CALL警求援

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

縱火點現場曝！張文8分鐘連燒3處　5汽機車毀損

恐怖瞬間曝！高雄男闖紅燈連撞4機車釀4傷 　騎士噴飛肋骨斷

獨／「就在我眼前被輾斃！」女騎士死亡瞬間　後車駕駛驚悚直擊

隨機砍人案後緊繃！新蘆線老翁、年輕女口角　1遭踹膝1被扯髮

補習班狼師2個月內4度猥褻3女童　隔衣摸胸拒認罪二審重判7年

賠掉岳母「雲仙樂園」又挪公款　前進航空創辦人涉侵占1.6億

高呼審判長「虎頭鍘斬林俊言」　應曉薇淚喊「士可殺不可辱」求無罪

東進武嶺沒力了「凍到皮皮剉」　2高中生全身發抖CALL警求援

光學品牌蔡司攜手麗明眼科、邑明光學眼鏡　打造「兒童近視追蹤與管理」黃金標準

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

唱一半女學生衝上台熱舞！ 王ADEN「蹲地擺臭臉」挨罵：EQ低

社會熱門新聞

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

張文愛看日本動漫、玩這款「角色扮演手遊」　

即／25歲嫌落網了！刀架台中父脖上「逼叫兒回家」狠砍頸

張文訂到「箱屍案」旅館！　原計畫聖誕節入住

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

即／新北泰山爆摩鐵雙屍命案！　「20多歲男女」明顯死亡

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟貼文遭灌爆

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝

張文同步訂兩家飯店　未選聖誕節犯案可能原因曝

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

獨／北市男貼文嗆隨機殺人　士院不收

更多熱門

相關新聞

台中女警遭收押理由曝

台中女警遭收押理由曝

台中一名25歲黃姓偵查佐疑受情緒困擾，在網路發表恐怖言論，甚至提及要對市長盧秀燕開槍、自己才能成為張文模仿犯的號召者，遭檢察官向法院聲押。法院認為，黃女在張文隨機殺人事件後，不斷發表恐嚇言論，被逮後仍持續批評市政，難保不會付諸行動，裁定羈押但不禁見。

即／台中男頸部中刀無生命跡象搶救中

即／台中男頸部中刀無生命跡象搶救中

女騎士撞聯結車遭輾斃畫面曝　

女騎士撞聯結車遭輾斃畫面曝　

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

出車禍快做一事　律師：才有機會立於不敗之地

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車不治

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車不治

關鍵字：

車禍台中果菜市場聯結車

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面