獨／「就在我眼前被輾斃！」女騎士死亡瞬間　後車駕駛驚悚直擊

記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區昨(23)日傍晚驚傳死亡車禍，一名57歲的吳姓女騎士，於傍晚5時許從環中路一段的果菜市場騎車出來，疑似未注意幹道來車，直接與一輛由46歲謝姓男子駕駛的聯結車發生碰撞。吳女當場被捲入大車輪底，慘遭輾過，警消獲報到場時她已受重傷，緊急送醫後仍宣告不治。

▲「就在我眼前被輾斃！」台中市發生死亡車禍，肇事車輛後方轎車駕駛目睹死亡瞬間。（圖／民眾提供）



一名當時行駛在聯結車後方的駕駛，其行車紀錄器也拍下這驚悚瞬間。他透露，事發時正值下班尖峰時段，路上車多，所有車輛速度其實都不快。當他看見吳姓女騎士疑似未減速就從市場大門騎出時，內心才剛閃過「這樣太危險」的念頭，沒想到下一秒，吳女就在他眼前就遭聯結車吞噬倒地，畫面令人怵目驚心。

肇事的謝姓聯結車駕駛驚魂未定地向警方表示，該路段因緊鄰市場，車流本就複雜，又沒有設置紅綠燈號誌，因此他行駛時特別放慢速度，也有預留空間給可能竄出的機車。

謝男指稱，雖然他當下立刻踩煞車，但反應時間完全不夠，根本就來不及。從後方車輛的畫面也證實，聯結車在看到吳女身影後煞車燈隨即亮起，但仍無法避免悲劇。

台中市警第六分局表示，經初步調查，謝姓駕駛持有合格駕照，且酒測值為零，無毒品反應。整起事故的詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查與釐清。