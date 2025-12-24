女警PO槍殺盧秀燕收押原因曝　法院：難保不會付諸行動

▲黃姓女偵查佐在網路發表恐嚇言論，遭法院收押。（圖／翻攝Threads）



記者許權毅／台中報導

台中一名25歲黃姓偵查佐疑受情緒困擾，在網路發表恐怖言論，甚至提及要對市長盧秀燕開槍、自己才能成為張文模仿犯的號召者，遭檢察官向法院聲押。法院認為，黃女在張文隨機殺人事件後，不斷發表恐嚇言論，被逮後仍持續批評市政，難保不會付諸行動，裁定羈押但不禁見。

黃姓女偵查佐自12月19日、張文犯案後直到21日15時許，於網路多處貼文留言。先是在警職同學之間的LINE群留言稱「猜猜闕某某（某分局偵查隊副隊長）會被誰開槍爆頭？」、「好想知道誰可以一槍把闕某某打死」。

黃員又在Threads上內文為「快訊／模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞下方留言，「X，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「X，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎？」，最後又發文稱「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」。

檢方認為，黃員涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容具體明確，足以引發社會恐慌，嚴重危害公共安全，指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦，將人拘提到案，訊後聲押。

中院今表示，黃女涉犯恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪之嫌疑重大，審酌黃女短時間內在社群軟體、網路群組反覆實施發布恐嚇言論的行為，遭逮捕後仍不乏對於市政建設、對被害人表達高度不滿的言論，足見有高度再犯、反覆實施之虞。

中院斟酌黃女於張文隨機殺人事件後，在密切接近時間，透過社群發表相關恐嚇言論，造成見聞的告訴人、市府人員，及一般民眾惶惶不安。

中院也考量，黃女具有警職身分對於槍械使用、技術，都較一般人更專業，難保無將其恐嚇言論，付諸實行的危害可能，又在極為敏感的時間點發表恐嚇言論，恐引起有心人士群起效尤，其行為所生危害風險程度甚高，因此有羈押原因、必要，因此裁定收押。

中院表示，黃女與同事、友人聯繫的手機已經由檢方扣案，相關恐嚇言論已截圖附卷，黃女串供可能降低，認為無禁止接見通信必要。