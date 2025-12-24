25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

記者許權毅／台中報導

台中一名陳男曾經營烤漆鍍膜工廠，旗下25歲張姓員工與他有金錢跟工作糾紛，張男今早竟持刀上門，持刀抵住陳男父親脖子，逼陳出面，結果一見到陳就持刀刺擊，好險目前人被搶救回來。張行兇後，邊落跑邊棄刀，仍在2小時後落網。

▲台中豐原今早傳出砍殺兇案，被害人陳男仍命危。（圖／記者許權毅攝）



事發地點在豐原區豐南街一棟平房，陳男（37歲）平時跟父親同住，今早陳男不在家，嫌犯張男（25歲）持刀找上門，陳男父親應門後，張拿水果刀抵住陳父脖子，要求「把你兒子找回來」，陳男返抵，張男直接朝陳男脖子刺擊，造成頸部有2公分刀傷，鮮血直流。

▲▼陳男父親（右一）當時應門後，遭張男持刀威脅。（圖／記者許權毅攝）



陳男被發現重傷，一度無生命跡象，被緊急送往豐原醫院搶救後，搶回一命，目前仍在加護病房搶救；張男犯案後，騎車往神岡方向逃逸，警方以車追人，事發後2小時在神岡神洲路上逮人，但張男邊騎車邊棄刀，警方把人帶回沿路找刀，尋獲一把作案用水果刀。

▲張男犯案後2小時在神岡落網。（圖／記者許權毅攝）



陳男父親趕往醫院後，由友人把人載回住家，協助警方調查事發經過，約莫1小時。陳父女兒收到通知，趕緊衝回老家，就怕爸爸也被傷害。

據了解，陳男多年前在豐原開設汽車美容工廠，約莫1年多後就停業。張男疑似當時受雇於陳男，雙方有糾紛多年，積怨釀出持刀傷人案件。

張男被逮帶回分局偵查隊時，面對記者詢問「為何要殺他？」不發一語。警方說，將張男逮捕後，正釐清犯案原因與動機中，全案朝殺人未遂偵辦。