台中果菜市場前死亡車禍！騎士切進車道遭聯結車輾斃　畫面曝光

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區果菜市場前昨日(23日)傍晚發生死亡車禍，吳姓女騎士從市場大門騎出，疑似並未確認來車，撞上由謝姓男子駕駛的聯結車，遭大車捲入輪底被輾過身亡。據了解，謝男與果菜市場無關，只是路過該路段，吳女身分待清查。

台中市警第六分局表示，吳女（57歲）17時許騎車行經該路段時，與謝男（46歲）駕駛的聯結車發生碰撞，導致重傷倒地，送醫後宣告不治。經初步了解，謝男持有相關駕照，且無酒駕、無毒品情形，當時駕駛聯結車沿環中路一段直行，與吳女所騎乘的重機車發生碰撞。

▲台中果菜市場前昨日傍晚發生死亡車禍，附近監視器拍下過程。（圖／民眾提供）



謝男表示，該路段因鄰近果菜市場，車流複雜，加上未設置紅綠燈，機車經常轉彎後直接切出，自己開的是重車，行駛速度不快，也有特地預留空間讓機車通行，怎料事發相當突然，雖然有踩剎車，但反應時間不夠，根本就來不及。

事發地點監視器拍下，吳女是從果菜市場內騎車往馬路方向前進，過程中疑似未注意來車，也未在馬路邊等候，就直接切進車道，結果被聯結車側邊撞擊，倒地後捲入輪下被輾死，謝男肇事後停下，趕緊打雙黃燈示警。

▲女騎士遭摔倒後，遭聯結車車輪輾過。（圖／民眾提供）