30cm鱔魚在「腹腔裡游著」！30歲男臉色慘白衝急診喊：救救我

▲男子到急診求救，醫師檢查發現他腹腔內竟有一條30公分長的鱔魚游著。

（圖文／CTWANT

小心異物進入體內，後果不堪設想！大陸湖南發生一起駭人聽聞的醫療急症事件，一名30歲男子腹部劇痛、冷汗直流，立刻到醫院急診求救；經檢查發現男子腹腔有30公分長鱔魚，醫師馬上透過手術取出，男子才脫離危險。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，日前湖南一名30歲男子臉色慘白、全身冒冷汗到湖南醫藥學院第一附屬醫院急診求救，捂著肚子痛苦地在急診室大喊「救救我！有一條黃鱔…從屁股鑽進去了」。院方檢查發現，男子腹腔裡有一條長約30公分、仍活蹦亂跳的黃鱔，並已刺破腸道，造成乙狀結腸穿孔，情況相當危急。

男子同時出現「板狀腹」症狀，整個腹部僵硬如木板，屬於瀰漫性腹膜炎的典型表現，若未即時處理，恐迅速惡化為感染性休克，危及生命。

醫療團隊隨即啟動微創腹腔鏡手術，過程中醫師赫然發現黃鱔已完全鑽出腸道破口，並在腹腔內活動，導致腹腔嚴重污染，手術風險極高。所幸在跨科別團隊密切合作下，成功取出黃鱔並修補腸道，男病患術後接受抗感染與營養支持治療，恢復狀況良好，順利出院。

對此，醫師事後嚴正提醒，任何將異物塞入肛門的行為都極度危險，並非獵奇而是「玩命」；腸道壁相當脆弱，極易引發穿孔、大出血或嚴重感染，甚至短時間內致命。醫師呼籲，若不慎發生類似狀況，務必第一時間前往正規醫院急診，切勿自行處理或延誤就醫，以免釀成無法挽回的後果。

