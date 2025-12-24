　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

台北捷運中山站外事發地點。（圖／黃耀徵攝）

▲台北捷運中山站外事發地點。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台北市19日傍晚一名27歲嫌犯於捷運台北車站出口通道、中山站外及誠品南西店內發動隨機攻擊，釀4人死亡，引發社會震驚。然而，有一名網友好奇詢問，「平常逞兇鬥狠的8+9（泛指黑道或角頭），怎麼不敢去抵擋砍人的嫌犯？」對此，吸引許多「8+9」留言回應喊：「我們看起來會去誠品嗎？出手制止可能會先被警察押在地上」，讓大票網友笑翻了。

在19日的慘案發生後，有網友在社群平台Threads發文詢問，「為什麼要砍人不敢去砍黑道？平常逞兇鬥狠的89怎麼不敢去擋砍人的？」貼文曝光後引發熱議，至今已吸引20萬次瀏覽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多自認是8+9的網友紛紛留言道：「我們看起來會去誠品嗎？」「你是哪一隻眼睛看過我們會去那種地方」、「第一、我們不會去書局；第二、也不太會搭捷運跟去車站，除非做愛心發物資；第三、我們出手制止，可能被警察押在地上的是我們還不一定咧」、「身為一個三重在地89，我不太會去誠品，再來假設真的遇到，我不會拿什麼都沒有的身體去擋他全副武裝」、「你覺得我們會去誠品膩？你看他過了台北橋還敢不敢這樣」、「89越來越難做了，我們不會去書局甚至搭捷運，就算我們去那些地方，搞不好還會被攻擊說『猴子也會看書』」。

留言區多則的神回覆也讓大票網友笑翻：「有道理」、「這篇文裡的89幽默到瞬間讓我蠻喜歡89的」、「拜託你們不要這樣，留言好好看」、「這真的無法反駁」、「真的會笑爛」、「笑出來，超煩，搞不好有氣質89啊」、「一堆89阿志神回，第一次讓我覺得他們很有自知之明，嘴不下去了」、「留友看快笑死了」。

延伸閱讀
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫　嘴對嘴大方接招
承諾落空2／范瑋琪挑戰4.5萬人場館失敗　朱孝天單飛成效不佳
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃子佼獲緩刑有變數！　高檢署提上訴
快訊／禾浩辰求婚了！　下跪套牢吳品潔
公司頒獎「三上悠亞竟是嘉賓」！超辣身材被看光
快訊／淡水騎士遭撞噴3m深邊坡！　搶救無效亡
張文租屋處「一條充電線都沒有」　空冰箱飄濃濃汽油味
父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點
張文平板電腦破解！　愛玩這款「角色扮演手遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

張文國小老師問「壓抑多久了？」痛斥他做錯了：讓父母成替罪羔羊

北車商場「金雞母」明年1月招標　估至少6家業者搶標

AI一問搞定找房大小事！「永慶AI特助」讓找房超輕鬆

突然聊前任？男人「主動交代情史」不是想懷舊而是認定妳的3大暗示

剴剴案滿2年　社工赴衛福部怒吼「別再拿第一線當擋箭牌」

「89為何不去擋砍人嫌犯」？他神回：我們看起來會去誠品嗎

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：世上最愚蠢的情勒

乾哥只判12年！他舉1例「槍殺黑道被判30年」：少事法根本就是笑話

入夜北東濕涼　明後天冷氣團南下「低溫探12度」

黃子佼二審獲緩刑有變數！高檢署認「犯行侵害甚鉅」提上訴

還沒禁賽先搭飛機！洛夫頓LA機場照暗示離台、戰神午間官宣解約

神級煮蛋公式爆紅！陸百萬抖音網紅「1min業配影片報價94萬元」

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

全聯花蓮光復門市12/26恢復營業　祭出買1送1、限量1元優惠

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

揚智參與安瑞-KY私募案深化策略結盟　搶攻印度70%電信市佔

「往年2月的低價」他愣見：UNIQLO羽絨外套又下殺！1招自救法曝光

強化長者安全意識　成功分局受邀參與青溪協會宣導活動

陳志強.曾智希夫妻合體　懷孕計畫延期...50歲當爸也不怕

生活熱門新聞

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

今冬最有感冷氣團？2地區第一線迎戰

60歲阿伯「幾乎都吃水煮」腦袋越來越鈍　醫急喊母湯！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

余家昶殉難　北車眾人點燈歌唱悼念

喝大骨湯沒用！營養師破解國人補鈣迷思

更多熱門

相關新聞

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱飄濃厚汽油味

張文租屋處「連充電線都沒有」　冰箱飄濃厚汽油味

孤狼張文犯下隨機殺人案件，最後墜樓死亡，張文在行兇過程還跑回租屋處縱火，警方事後還原，發現張文家裡東西很少，除了一台沒用的電腦、少許衣物，剩下的就只有網購的空紙箱，甚至連一條充電線都沒有，感覺只是臨時住所，並沒有想要久居。

張文同步訂兩家飯店　未選聖誕節犯案可能原因曝

張文同步訂兩家飯店　未選聖誕節犯案可能原因曝

北市26日舉行高強度演練　蔣：業者櫃位也納入

北市26日舉行高強度演練　蔣：業者櫃位也納入

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

余家昶擋汽油彈燃燒　她曝當時人潮超驚險

余家昶擋汽油彈燃燒　她曝當時人潮超驚險

關鍵字：

張文誠品周刊王

讀者迴響

熱門新聞

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面