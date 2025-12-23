　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捐精所生子女「可分遺產」！Telegram創辦人：已收大量認親訊息

用我的精子就出錢給遺產！科技富豪開啟「現代優生學」　吸引高學歷女上門

▲Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）自曝透過捐精擁有超過100名子女。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

通訊軟體Telegram創辦人帕維爾．杜洛夫（Pavel Durov）近日公開宣布，將為年齡在37歲以下、希望使用他精子的女性全額支付試管嬰兒（IVF）費用，並承諾這些孩子未來有權繼承他的遺產。此舉引發各界對科技富豪干預基因傳承、復興優生思想的倫理爭議。

根據《華爾街日報》報導，杜洛夫目前已有6名孩子，分別由3名不同女性所生。但自2010年起，他便開始進行精子捐贈，至今已累計有超過100名「生物學上的子女」分布於12個國家。雖然他已停止捐精，但其冷凍精子仍儲存於俄羅斯莫斯科的Altravita生育診所。該診所目前以「高品質基因來源」為主打，專為富裕的俄羅斯與國際客戶提供篩選後的健康胚胎。

杜洛夫曾於2024年7月在Telegram發文表示：「我的精子仍可供使用。」他同時規定，欲使用其精子的女性必須未婚且不超過37歲，藉此避免未來的法律糾紛。目前，Altravita診所外張貼著展示杜洛夫照片與Telegram標誌的招牌，但在院內他僅以「捐贈者編號6」現身。診所強調，申請使用其精子的女性多為外貌出眾、受過高等教育且身體健康者。不過杜洛夫本人並未介入母親挑選或醫療評估流程。

該生育診所主管、亦為杜洛夫友人的Sergey Yakovenko指出，杜洛夫當初因幫助一名想生育的朋友而開始捐精，隨後將此視為「對抗優質精源不足的社會責任」。他亦曾在法國媒體訪談中表示，全球多地因塑化劑污染導致男性精子濃度急劇下滑，而他則為能「改善精子品質危機」感到驕傲。

現年41歲的杜洛夫，2013年創辦Telegram，生於1984年的他，出生地為蘇聯時期的列寧格勒（今聖彼得堡），長期以來對語言與歷史懷有濃厚興趣，也被外界稱為「俄羅斯的馬克祖克柏」。他擁有Telegram百分之百的股權，堅持平台不受外部股東與國家控制，展現其徹底的自由主義與去中心化世界觀。

據《富比世》估算其身價約170億美元（約合新台幣5,300億元）。他自2017年將公司總部遷至杜拜，以避開政治干預與高稅負，並強調維持平台的「中立與自由」。杜洛夫在2025年10月的Podcast訪談中進一步表示，若未來有人可證實為其親生子女，「在我過世約30年後，他們可能平等擁有繼承權」。他並表示願將自己的DNA「開源」，幫助這些子女彼此尋親。此聲明發布後，他接獲大量自稱為其子女的訊息。

報導指出，杜洛夫並非唯一跨越倫理界線的億萬富豪。特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）早已公開宣稱「生育率下降是人類最大危機」，並呼籲「聰明人應該多生孩子」，他本人也育有逾14名子女，其中多數透過試管與代理孕母生下。他曾說：「我不是空談，我自己就做得到。」

外界對此看法不一。批評者認為，杜洛夫及其他科技富豪推崇的「基因繁殖觀」與過去20世紀初歐美政府推行的國家優生政策異曲同工，當年以剔除「不良特質」為名進行強制絕育，目的同樣是篩選特定人種與性狀。如今雖非強制，但這種以「優良基因」為導向的生育結構，恐助長階級與生命價值的排序。

此外，儘管相關女性看似自願參與，但過程實質是建立在「精子來自卓越男性」的價值預設下，使「選擇好基因」成為美德甚至任務，從而推廣尚未被科學證實的「高品質DNA」觀念。

科技富豪積極涉足生殖科技，從助孕、捐精到遺產承諾，引發是否重啟「現代優生學」的道德質疑。（圖／翻攝自X，@RT_com）

▲科技富豪積極涉足生殖科技，從助孕、捐精到遺產承諾，引發是否重啟「現代優生學」的道德質疑。（圖／翻攝自X，@RT_com）

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

