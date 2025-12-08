農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

▲立法院經濟委員會今審查《農民退休儲金條例》修正草案，陳亭妃要求行政院儘速送案，保障農民權益。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會8日審查《農民退休儲金條例》修正草案，召委陳亭妃直言，行政院遲未將院版送入立法院，使農民權益延宕，陳亭妃指出，農退儲金與老農津貼都是農民最關注的權益，「大家早就有共識，但行政院一直沒動，我們只好先排審，逼你們行動。」

陳亭妃強調，農退儲金制度原為民進黨政府保障農民的美意，但加入率偏低，主因在於誘因不足。她說明，去年已多次與農業部溝通，修正方案將政府提撥比例從1:1調整為「政府60％、農民40％」，保障更完整。然而行政院版本至今仍未送立法院，外界質疑聲浪增加。她指出：「改革方向明確，政府多負擔一些，農民權益更完整。」

對於青農權益，陳亭妃也特別關注，要求勞保與農保制度「雙向銜接」，使30至40歲返鄉務農者能將勞保資歷接續到農退儲金。農業部表示，約有4萬名符合資格者可銜接，陳亭妃肯定此安排，認為「能讓青農更願意投入農業，制度也更具延續性」。她並宣布將於12月22日持續排審，要求行政院本週將版本送院會，再送立法院。

在老農津貼部分，陳亭妃指出，民眾普遍誤以為津貼多年未調整，「其實修法後已改為每四年依CPI調整一次，但政府未宣導，農民根本不知道」。她主張四年調整周期過長，應改為「每年檢討、CPI年增率超過3％即啟動調整」，保障老農實際生活。

此外，陳亭妃也提出排富機制建議，包括農業以外所得超過60萬元，或個人土地房屋達一定價值者應排除津貼；確定使用的農舍可額外扣除700萬元，以確保津貼資源真正流向需要的農民。