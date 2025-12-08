　
地方 地方焦點

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

▲立法院經濟委員會今審查《農民退休儲金條例》修正草案，陳亭妃要求行政院儘速送案，保障農民權益。（記者林東良攝）

▲立法院經濟委員會今審查《農民退休儲金條例》修正草案，陳亭妃要求行政院儘速送案，保障農民權益。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

立法院經濟委員會8日審查《農民退休儲金條例》修正草案，召委陳亭妃直言，行政院遲未將院版送入立法院，使農民權益延宕，陳亭妃指出，農退儲金與老農津貼都是農民最關注的權益，「大家早就有共識，但行政院一直沒動，我們只好先排審，逼你們行動。」

陳亭妃強調，農退儲金制度原為民進黨政府保障農民的美意，但加入率偏低，主因在於誘因不足。她說明，去年已多次與農業部溝通，修正方案將政府提撥比例從1:1調整為「政府60％、農民40％」，保障更完整。然而行政院版本至今仍未送立法院，外界質疑聲浪增加。她指出：「改革方向明確，政府多負擔一些，農民權益更完整。」

對於青農權益，陳亭妃也特別關注，要求勞保與農保制度「雙向銜接」，使30至40歲返鄉務農者能將勞保資歷接續到農退儲金。農業部表示，約有4萬名符合資格者可銜接，陳亭妃肯定此安排，認為「能讓青農更願意投入農業，制度也更具延續性」。她並宣布將於12月22日持續排審，要求行政院本週將版本送院會，再送立法院。

在老農津貼部分，陳亭妃指出，民眾普遍誤以為津貼多年未調整，「其實修法後已改為每四年依CPI調整一次，但政府未宣導，農民根本不知道」。她主張四年調整周期過長，應改為「每年檢討、CPI年增率超過3％即啟動調整」，保障老農實際生活。

此外，陳亭妃也提出排富機制建議，包括農業以外所得超過60萬元，或個人土地房屋達一定價值者應排除津貼；確定使用的農舍可額外扣除700萬元，以確保津貼資源真正流向需要的農民。

12/06 全台詐欺最新數據

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

立法院日前否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰則強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算；不過，此番談話引起諸多討論。行政院前政務委員張景森8日形容，是前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

直言不提名陳亭妃「謝龍介就當選」　蔡正元：賴清德不喜歡也要忍著

直言不提名陳亭妃「謝龍介就當選」　蔡正元：賴清德不喜歡也要忍著

陳水扁和賴清德作對？　陳亭妃：想太多

陳水扁和賴清德作對？　陳亭妃：想太多

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

連掃六大市場！陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

連掃六大市場！陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

