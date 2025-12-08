政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

立法院日前否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰則強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算；不過，此番談話引起諸多討論。行政院前政務委員張景森8日形容，是前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

對於卓榮泰「不執行」財劃法一事，引起外界的高度議論。資深媒體人周玉蔻就表示，台派意見領袖一片譁然，意思是，以後藍白執政亦是如此，中央政府可無視立院通過、閣揆副署過、總統公布了的法案，行政院愛怎麼做就怎麼做？立法院任何法案，行政院及各部會，都可以愛執行就孰行？不爽，一聲令下就「不執行」嗎？

對此，張景森也透過社群平台表示，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」

張景森認為，這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK，沒有疑慮難行；而且在總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行」。

張景森說，結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」他形容，這是前面親筆簽名說，「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。