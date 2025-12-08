　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

▲▼行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

立法院日前否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰則強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算；不過，此番談話引起諸多討論。行政院前政務委員張景森8日形容，是前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

對於卓榮泰「不執行」財劃法一事，引起外界的高度議論。資深媒體人周玉蔻就表示，台派意見領袖一片譁然，意思是，以後藍白執政亦是如此，中央政府可無視立院通過、閣揆副署過、總統公布了的法案，行政院愛怎麼做就怎麼做？立法院任何法案，行政院及各部會，都可以愛執行就孰行？不爽，一聲令下就「不執行」嗎？

對此，張景森也透過社群平台表示，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」

張景森認為，這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK，沒有疑慮難行；而且在總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行」。

張景森說，結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」他形容，這是前面親筆簽名說，「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒喊：真的很變態
快訊／22歲男突自首殺人　女屍棄山區
快訊／林倪安遭指介入高志綱婚姻　發布10點聲明
快訊／億元大獎3得主全領光　6.92億幸運兒效率最高
快訊／板橋定食8氣爆　內部慘況首曝光！
朱孝天親揭「被退F4內幕」！　拒3要求「慘遭斷聯」開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院擬不執行新版財劃法　藍黨團：卓榮泰應與立院討論解決方案

韓入境卡寫中國台灣遲未改　綠委籲政府祭因應措施：執迷不悟要付代價

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

2026議員選戰開打　他預言：北市第一高票不是高嘉瑜就是李明璇

蔡正元談2028大選：盧秀燕仍是國民黨最強　鄭麗文絕不可能選總統

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

黃國昌新北選到底機率低？　李明賢：議員已幫李四川準備好看板

沈伯洋指未否認鄭習會「3張門票」　國民黨打臉：見宋濤完全沒談

助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審　

基隆市長派誰戰？徐國勇喊「人選非常棒」　最快月底賴清德親公布

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

政院擬不執行新版財劃法　藍黨團：卓榮泰應與立院討論解決方案

韓入境卡寫中國台灣遲未改　綠委籲政府祭因應措施：執迷不悟要付代價

政院若副署但不執行法令　張景森：前面說我負責！後面卻說我不幹

2026議員選戰開打　他預言：北市第一高票不是高嘉瑜就是李明璇

蔡正元談2028大選：盧秀燕仍是國民黨最強　鄭麗文絕不可能選總統

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

黃國昌新北選到底機率低？　李明賢：議員已幫李四川準備好看板

沈伯洋指未否認鄭習會「3張門票」　國民黨打臉：見宋濤完全沒談

助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審　

基隆市長派誰戰？徐國勇喊「人選非常棒」　最快月底賴清德親公布

嘉義攜手任天堂　台灣燈會打造超級瑪利歐嘉年華燈區

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

寵物安親班下課　阿金見媽「激動趴窗」哀怨表情爆紅：終於來了

貝里斯大使走進屏東美和科大　學生迎賓舞圈粉

泰軍開轟「砲彈打進柬埔寨小學」　柬國377校緊急停課

WBC再遇大谷翔平　李政厚不再感神奇：他是必須擊敗的對手

桃園白車右轉進洗車場　後方直行機車撞上騎士擦挫傷

AI搜尋踩紅線？紐約時報怒告Perplexity「整碗端走」官方回嗆：不然大家都還在用電報

男子不甩勸阻海洋館內吸菸！下秒遭白鯨「噴水教訓」全身濕超糗

奇美實業勇奪國家永續發展獎　石化業低碳轉型做出新典範

【兩柴在吵架】柯基夾中間：你們可別咬偏惹餒OAO

政治熱門新聞

沈伯洋帶女兒散步　遭陌生男正面嗆聲

蔡英文：光電政策需邁向2.0再進化 　不能容忍藉綠能不法牟利行為

TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24%支持

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

被問是否繼續參選　賴瑞隆嘆：政治是一時、父母是一輩子

北市議員選戰／藍「雙姝」被看好新人出線　松信藍憂許甫瓜選票

新人領21萬天價月薪　住都中心澄清：算法不正確

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

轟蕭美琴「輔選」害員警重傷　洪孟楷：欠同仁一個真誠的道歉

助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審　

沈伯洋帶女兒散步「遇民眾強光照射」　嗆：被通緝活該

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

北市議員選戰／藍僅1新人挑戰中山大同　地方估「搶4」關鍵在蔣

更多熱門

相關新聞

政院擬不執行新版財劃法　藍黨團：卓榮泰應與立院討論解決方案

政院擬不執行新版財劃法　藍黨團：卓榮泰應與立院討論解決方案

藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》二度修正，且否決行政院相關覆議案，但閣揆卓榮泰則表示，行政院沒有必須執行《財劃法》的壓力。對此，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（8日）表示，現在中央政府就是標準的「獨裁政府」，滿嘴憲政法治，卻視行政命令、法律、憲法為糞土，他提醒卓榮泰，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與立法院理性討論解決方案，與地方政府找出財劃法的共同交集，才是行政院長的本份。

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

政院迎戰藍白財劃法惹議！不副署時機未到　她猜這時才「出大絕」

他給劉世芳100分：小紅書當然不是單純商業公司　是黨國延伸工具

他給劉世芳100分：小紅書當然不是單純商業公司　是黨國延伸工具

卓榮泰稱不執行違法財劃法　她：陷賴清德於人治專權遂行獨裁

卓榮泰稱不執行違法財劃法　她：陷賴清德於人治專權遂行獨裁

卓榮泰稱不執行違法財劃法　藍批民主死亡

卓榮泰稱不執行違法財劃法　藍批民主死亡

關鍵字：

標籤:卓榮泰張景森財劃法立法院行政院

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面