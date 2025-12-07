連掃六大市場！　陳亭妃回成長之地：最真實的台南民意都在這裡

▲陳亭妃兩天跑遍六大市場，不少婆婆媽媽熱情迎接，東菜市、鴨母寮市場承載陳亭妃成長記憶，她形容市場是她政治生命的起點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃，這個週末展現滿格行動力，在短短兩天內連走六個市場，從傳統市場到黃昏市場，用最直接的方式向市民問候、傾聽心聲。她邁進攤位間時，不少婆婆媽媽興奮喊出：「這阮亭妃啊！」現場氣氛熱絡又帶著熟悉的人情味。

這次行程對陳亭妃來說別具意義。第一站東菜市，是她出生、長大的地方；鴨母寮市場更承載了她的政治啟蒙。她回憶，7 歲第一次拿著麥克風替父親助選，就是從鴨母寮市場開始。「市場是我生命的一部分，也是我第一次理解什麼叫『民意第一』的地方。」她說。

除了兩個充滿童年記憶的市場，她也走入永康市場、自強黃昏市場、東區崇義市場與後甲黃昏市場，每到一處都吸引大批婆婆媽媽圍上前握手、打氣，甚至有人端出剛出爐的料理請她品嚐。攤商也紛紛向她反映物價、交通擁擠、市場設備不足、長照與托育需求等民生問題，而她則耐心傾聽、逐項記錄。

陳亭妃表示，市場不是造勢的舞台，而是最真實、最直接的民意所在。「只要走進市場，就知道市民最在意什麼。台南的每一份期待，都藏在這些最日常的地方。」她強調，未來若有機會帶領市政，市場環境改善、攤商權益保障與庶民經濟提升，將是她的施政重點。

她的競選辦公室指出，陳亭妃多年來最受市民肯定的，就是她「看得到、找得到、走得到」的行動力。這次兩天密集走訪六大市場，展現她接地氣又親切的特質；婆婆媽媽之所以特別支持她，正是因為妃妃不只是講政策，更會親自走入人群聽聲音。

陳亭妃強調，市場永遠提醒她「不要忘記初衷」；市長不是遠在高處的角色，而是必須走在市民之中、聞得到油煙、看得見辛苦、聽得懂需求。「台南的未來，要從最接地氣的地方開始。」她說，未來仍會以行動力為本，把每一次與市民的接觸都當成最重要的對話。